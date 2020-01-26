【武漢肺炎】內地真人騷《野生廚房》勁食野味　煮竹鼠已算小兒科

新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情持續擴散，中國國內以至全世界都出現不少感染者，更有人因而死亡。疫症爆發後，也有多位中國內地科學家在論文中指出，新型冠狀病毒與SARS序列相似性達70%，病毒可經由各種蝙蝠傳播。同時，中國疾病控制中心並在一月22日的記者會上，確定「武漢肺炎」的病毒來源為野生動物，並指「元兇」或為果子狸或竹鼠，並呼籲民眾不要進食「野味」。近日，內地網民除了將矛頭直指因養殖兼教烹飪竹鼠而知名的內地網紅「華農兄弟」外，更開始抵制由湖南娛樂公司製作的節目《野生廚房》。

12月份貴州的集數中，就出現了竹鼠料理。（電視截圖 / 《野生廚房》）

網上節目《野生廚房》每一集都會到訪中國各地搵食，美其名是「原創美食探尋」，實質就是介紹觀眾「食野味」。節目組每集都會為嘉賓設下一個搵食題目，例如第二季的第4集，汪涵、姜妍、林依輪和汪蘇瀧等主持以及嘉賓就到了貴州。節目中，他們更親身示範在野外捕捉野生竹鼠，再配以其他食材即場野炊烹煮，鏡頭之下，一班嘉賓雖然會被竹鼠嚇得嘩聲四起，但卻食得十分滋味。



除了現捉現煮竹鼠，還有生羊肝、在野外捉蛙蛙魚、食牛癟和蜂蛹沙琪瑪等驚嚇料理：

（部份內容比較獵奇，請大家斟酌觀看）