【武漢肺炎】IG被罵不關心武漢「像白痴」　小豬嫂周揚青即反擊

武漢肺炎疫情肆虐，且蔓延至世界各地，確診個案不斷上升，人們除了紛紛搶購口罩外，也盡量不外出減低風險。日前，台灣藝人羅志祥的內地網紅女友周揚青IG限時動態發放了一條跳舞的短片，寫道︰「在家的第10天，我還很帥，沒有瘋。」但就引來網民的迴響。

周揚青貼出一段跳舞片，卻被某網民罵。（Instagram截圖@gracechowwwww）

周揚青指自己在家十天了。（Instagram@gracechowwwww）

周揚青在IG公開某網民的謾罵，對方留言說︰「真好笑，你是真不知道武漢現在是什麼狀況還是覺得事不關己？還有心情在那邊像個白痴一樣地轉圈圈？」其後又再用英語回覆暗指她愚蠢和無知。不過，周揚青在IG寫道︰「這種人微薄（博）有，抖音有就算了，怎麼ins（IG）也開始有了」，之後又在貼出自己捐款到「北京韓紅愛心慈善基金會」的收據，收據顯示周揚青捐了十萬元，她寫︰「老子在捐錢捐物資的時候，你除了到處罵人道德綁架，你還幹了啥？我就不信我是你唯一罵的，估計你那些訊息都是群發」，其後更正接標記對方的帳號，說道︰「那我也來道德綁架一下你，去給老子捐錢去！我就不信我是你唯一罵的，估計你那些訊息都是群發！」

周揚青貼出收據反擊。（Instagram@gracechowwwww）

有網民隨後到韓紅愛心慈善基金會捐款名單查證，找到周揚青的名字，證明她是真的有捐款，獲網民大讚她行事低調。

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