羅志祥為女友慶生　IG首貼與周揚青拖手合照放閃！

小豬羅志祥與內地網紅女友周揚青（Grace）相戀多年，不過二人愛得低調，而且感情穩定，近年亦頻頻傳出二人結婚的報道。7月尾，羅志祥正式踏入40歲，周揚青正日為他舉辦了一個驚喜生日派對，小豬在事後首次在個人IG分享二人合照（其實是大合照），還留言：「愛你@gracechowwwww 」而身為女友的Grace亦有回應小豬說：「即使有一天我都老了，你在我心中也永遠都是那個我要疼一輩子的『20歲的小朋友』～以後還會陪你過第三…第四…第五個20歲！愛你。」

其實係大合照嚟嘅！（Instagram@showlo）

正式合照被粉絲催婚

終於，到今日（9月12日）Grace的生日，小豬為慶祝女友生日，首次在IG分享了一張二人的正式同框合照。相片中二人手拖手非常唯美，小豬更留言：「用你最愛的一張照片 放在9月12號的這ㄧ天 生日快樂@gracechowwwww」。此Post一出，即時引來大量網友讚好，連阿嬌鍾欣潼和阿信@五月天都留言表示二人太過閃。由於小豬近日連續兩次打破自己與Grace愛情的低調和沉默，又掀起網民一番猜測：「是否準備要結婚了？」

正式合照！（Instagram@showlo）

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周揚青係咪已經準備好做羅太喇？