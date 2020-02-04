【港男入贅手冊】泰國浪漫邂逅選美冠軍　小占：佢泳裝真係好靚！

ViuTV節目《港男入贅手冊》周日晚播出的一集，就輪到岑珈其和英健朗（小占）兩位主持到訪泰國，與觀眾探討香港男人在外地聚妻、移居的可能性，而節目組今次就向小占送「大禮」，特意安排了一位泰國美女做他的一日老婆，真令人羨慕。不過故事又怎會如此簡單呢...

節目組安排小占同Paulina做一日老公老婆，真係Happy。（電視截圖 / ViuTV《港男入贅手冊》）

小占與Paulina的互動就如一般新婚夫婦甜蜜，拖手仔行街、一齊買餸煮飯和互餵食物等，情到濃時他們還會...講甜言蜜語。節目中，當Paulina幫「老公」小占揀衫時，小占更大膽地當着鏡頭，向Paulina講愛的宣言：「I Love Paulina。」而「老婆」則甜笑着，指着小占說：「I Love You！」小占還十分自豪的說：「拖住個咁索嘅老婆，個個路人都好羨慕我！」

小占同Paulina講「I LOVE YOU」！（電視截圖 / ViuTV《港男入贅手冊》）

Paulina真係靚，點擊睇IG相：

（圖片經本人授權使用）

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小占接受《香港01》訪問時，就大讚這位「一日老婆」Paulina，甜絲絲的說：「佢好小鳥依人，又靚，仲好可愛！睇泳裝嘅時候，身材真係好靚，其實真人睇仲靚過上鏡。」鏡頭後有沒有傾下計？「有問佢有冇拍拖，鍾意咩類型男仔咁，佢就話冇乜所謂，只要細心、 幽默就OK啦，都係嗰啲籠統嘢，不過佢有講自己唔注重外表！」看來小占對「女神」的興趣相當濃厚。

佢哋好Sweet。（電視截圖 / ViuTV《港男入贅手冊》）

快樂的時光過得特別快，他與Paulina拍完一日拖後，岑珈其才透露Paulina其實有一個重大秘密要告訴「老公」小占。Pauluna：「我是跨性別人士。」知道秘密的小占，就即時露出錯愕的表情。其後他向筆者表示，事前他是完全不知情，亦不相信。他說：「當時第一個反應係懷疑整蠱，以為講笑，跟住就係尷尬，之後就變成認真了解佢。」

新婚夫婦一樣，好甜蜜。（電視截圖 / ViuTV《港男入贅手冊》）

小占續說：「除咗鏡頭前，佢話自己因為覺得自己靈魂係女性先去做手術之外，仲有問佢個喜好，變性手術點做嗰啲，佢都答我佢今年27歲，20歲開始做手術，仲要分幾次做。」問到小占是不是有觸電感覺時，他就斬釘截鐵的說：「冇觸電。咁佢係可愛嘅，但拖手嗰下我就有啲懷疑係男人，隻手唔係女人手同埋骨架大啲。」點解沒有過電呢？他就笑言：「唔係我嗰Type，成183cm高，太高我有壓力。」

小占知道Paulina是跨性別人士之後，臉上露出驚訝的表情。（電視截圖 / 《港男入贅手冊》）

愛情來得快，也去得快。故事的最後，他們還有聯絡嗎？小占就說：「我有開口問佢交換Instagram，話曬都做咗一日夫妻，不過之後都冇Direct Message過佢。」唉，男人真是膚淺。