【港男入贅手冊．多圖】日本美女勁冧張建聲　真人靠貼性感相減壓

ViuTV新節目《港男入贅手冊》將於星期日（6/10）隆重首播，一眾主持將走訪日本、台灣、泰國和越南四個港人移民聖地，探討港男在當地的「入贅」生活，了解四地的結婚移民政策，並一窺當地的相親活動。

岑珈其、陳健安、張建聲、英健朗（小占）、193@ERROR（郭嘉駿）和保錡@ERROR（吳保錡）等「港男」在ViuTV節目《港男入贅手冊》中密謀移民外地娶妻。（ViuTV《港男入贅手冊》畫面）

首集，嘉賓主持張建聲便到日本體驗當地最新的交友方式──「相席屋」。相席屋會安排一對男女一同用餐，並提供各種小玩意令大家快速增進感情。雖然張建聲第一次出招便慘食檸檬，但他好快便重整旗鼓，向其他女生發動攻勢，更成功約到一名熱愛香港文化並略曉普通話的日本美女一起到晚上的「花火大會」睇煙花。

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日本美女在事後接受訪問時便大讚張建聲貼心、溫柔，有紳士風度。她表示接受與外國人談戀愛和結婚，更指自己的夢想就是搬到香港居住。她更笑指自己是單身，歡迎大家到東京找她。

對不少人來說，這名日本美女確實是有點眼熟，因為她便是在Instagram擁有110萬粉絲的涉谷由里（渋谷ゆり）。2012年出道的她本身是寫真偶像，憑驕人身材闖出名堂，不過2015年她卻突然在藝能界急流勇退，並前往中國上海學習中文，轉攻中國市場。因為她經常在網上大騷美好身段，所以不少網友向她冠以「露出狂人」稱號。對此，她曾經向網友解釋：「暴露也可以很健康，不一定只有色情。」又指自己透露裸露來抒減壓力。

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