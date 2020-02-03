【武漢肺炎】內地金剛芭比女中醫前線抗疫　自拍口罩照隨時變病人

武漢肺炎愈演愈烈，普羅大眾也紛紛戴上口罩，保持個人衛生，而走在抗疫前線的醫護人員，在自我保護方面更是要萬分小心，內地女中醫袁合榮，除了有標緻臉孔外，她的金剛芭比式肌肉，讓網民嘖嘖稱奇，而她早前在IG自拍並稱會上前線，更連日本網民都驚為天人，但她最新Po出的口罩照片，卻嚇親不少人，下文為大家揭開箇中玄機。

袁合榮樣子清純，卻擁有健碩肌肉。（袁合榮IG圖片）

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內地女中醫袁合榮，被網民稱為「金剛芭比」，皆因她擁有水汪汪大眼睛，瓜子臉，清純女孩的樣子，但同時她有著一身超級健美的肌肉，跟她仙氣顏值形成強烈對比，而她原來只是近兩年才開始做gym，有此成績確是相當不錯，而她的Instagram上亦有大量健身時的騷肌照及視頻，確是真材實料，並非P圖而來。本業是中醫的她，早前Po出自拍照，並聲稱自己會走上抗疫前線，勇敢言行讓人十分敬佩。

大大隻的袁合榮，本業是一位女中醫。（袁合榮IG圖片）

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袁合榮是專業中醫，現時要救治病人，當然會做足防疫措施，她Po出穿上醫生袍的自拍照，全部也有戴上口罩，但不知是否口罩缺貨，她的口罩亦愈戴愈薄，最新Po出的照片，口罩竟然呈半透明狀態，清楚見到她的挺直鼻子，雖然能夠見到她的靚樣，但在防疫功能上，卻存在一定風險，既然她有心為病人服務，還是要多點留意防疫方法，小心自己也受到感染，肯定得不償失。

昔日的袁合榮身材纖瘦，跟現在的金剛芭比，判若兩人。（袁合榮IG圖片）