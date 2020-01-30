【武漢肺炎】台舞女小秋舉報客人成抗疫英雄　真身竟是美女網紅？

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早前一名台商被確診患上武漢肺炎，成為台灣的第2名確診病例，原來背後是一名舞小姐「小秋」作出檢舉，而她更誤打誤撞成為抗疫英雄。不過近日網上流出聲稱是「小秋」的相片，網民激讚對方靚到Dum一聲，可謂心善人更美，紛紛嚷著要去捧場，但之後事情卻有突破發展，下文為大家揭曉。

台網紅陳渺渺被指是抗疫英雄，真相竟是…？（陳渺渺IG圖片）

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近日一名約50歲的台商，從武漢返台後，到位於高雄的金芭黎舞廳消遣，全程未有戴口罩，而坐他枱的舞小姐「小秋」，其後感到身體不適，追問下該名台商才承認到過武漢，因而揭發他的病況，而小秋隨即被網民封為抗疫英雄，之後網上瘋傳一段Line的訊息，指小秋檢查結果是陰性正常，身體無恙，更附上一張衣著性感的美女相片，網民紛紛大讚小秋是大美人，其後有網民發現小秋相片，竟然是台灣網紅陳渺渺。

陳渺渺外貌清純，身材惹火，受到不少網民追捧。（陳渺渺IG圖片）

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不過傳為小秋真身的陳渺渺，近日卻報警聲稱被人盜用相片，而她並非該名舞小姐小秋，雖然只是一次美麗的誤會，卻令陳渺渺因禍得福，甚多網民都去她的IG俾讚，而她亦確實擁有天賦身材，加上頗多衣著性感的相片，雖然她只是被人盜用相片，但網民對於陳渺渺亦一致推崇，在武漢肺炎下，她卻無端獲得更高人氣，確是始料未及。

陳渺渺聲稱自己只是被盜用相片，並非舞小姐小秋。（陳渺渺FB圖片）

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