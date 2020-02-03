日本家長用遊戲卡教性教育　節目播出後遭瘋狂批評

近日日本新聞節目，探討兒童的性教育話題，發現愈來愈多家長認為，性教育要在小朋友3歲前做起，而節目訪問到一位家長，發現她是用一款頗受爭議的性教育遊戲卡，節目播出後，引來不少網民熱烈討論，指不但令小朋友有錯誤觀念，當中更涉及性別歧視，下文為大家娓娓道來。

家長盡早為小朋友進行性教育，預防他們受到性侵。（Youtube影片截圖）

日本家長認為早點教導小朋友性教育，就更能防止他們受到侵犯，甚至發生了不幸事情，也可以盡早讓家長及老師知道，節目先帶大家到性教育講座，看看家長如何上性教育堂，再將該方面知識帶回家，教導小朋友性知識，以往性教育的黃金期是3歲至10歲，近年有家長認為可將時間推前至3歲學齡以前，節目組去了一對母女家中採訪，竟然有驚人發現。

該款遊戲卡只有雄性、雌性及交配，被批評性教育不止這些元素。（網上圖片）

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該名家長育有一名5歲女兒及1歲兒子，而她用了一款頗受爭議的性教育遊戲卡，該款卡牌有17種動物，除了人類外，還有熊貓、大象、烏龜、海豚等等，而每款卡片都會有一張雄性、一張雌性，再加上一張「交配卡」，遊戲以抽牌方式進行，只要抽中同一種動物的3張卡牌，再大叫一聲「受精」，即能取得一分。節目播出後，網民均批評性教育不是簡單的性交，還有是人類的卡牌中，父親是出外工作，母親是家庭主婦，當中也涉及到性別歧視，所以該款遊戲卡2年前推出時已經備受爭議，看來遊戲卡還有改進的地方。