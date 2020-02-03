《紙房子》掀外語劇熱潮　Netflix購入西班牙懸疑劇《Jaguar》

能夠成為最多人觀看的非英語劇集絕對不容易，西班牙劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa De Papel）佈局精密，劇情緊張刺激，節奏明快，幾乎每秒都有驚喜，單是第三季就創下了首周上架獲得3500萬觀看率的紀錄。日前Netflix就宣布第4季將於4月3日回歸，有鑒於《紙房子》及西班牙版「Gossip Girl」的《Elite》均獲得超高收視，將會同日推出有關《紙房子》的紀錄片及其他西班牙劇。

西班牙劇與綜藝節目陸續於Netflix上架

有大批劇迷看完《紙房子》都不禁反覆思考究竟是否根據真人真事改編，雖然創作人Álex Pina曾表示整個劇本都是原創，但同樣於4月3日推出的紀錄片都會探討《紙房子》現象的議題，包括斯德哥爾摩症候群。而將會在Netflix上架的另一套西班牙劇《Jaguar》就會由《Cable Girls》的女星Blanca Suárez主演，劇集背景設定在60年代的西班牙，女主角逃出奧地利毛特豪森集中營（Mauthausen）後，開始追殺德國特種部隊指揮官Otto Skorzeny的故事。

另外除了劇集，Netflix亦購入了西班牙的真人騷音樂比賽節目《Sing On!》。節目有六位參賽者，評判就會在節目上考驗參賽者獻唱流行歌曲的各種能力，而冠軍更能奪得三萬歐元獎金，相等於25萬港元。

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