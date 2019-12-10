《紙房子》新一季於明年4月回歸　預告「已死」Nairobi繼續亮相？

西班牙劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）自2017年推出後幾乎有讚冇彈，亦因為太受歡迎而吸引到Netflix購買版權在平台上播放。上架後收看人數有增無減，除了在爛番茄奪得滿分，更成為最多人觀看的非英語劇集。早前有消息指第四季將於明年1月播出，不過Netflix昨日就發布了第四季的最新預告，並宣布劇集在2020年4月3日回歸！

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匪徒戴上達利面具和穿上紅色連身褲，形象令劇迷非常深刻。（劇照）

在預告中，看到Tokyo（Úrsula Corberó飾）、Río（Miguel Herrán飾）、Mónica（Esther Acebo飾）、Denver（Jaime Lorente飾）與「教授」（Álvaro Morte飾）等需要角色出現，還有在第三季中槍後生死未卜的Nairobi（Alba Flores飾）。片中更有「Let the chaos begin」（讓混亂開始）的字樣浮現，相信新一季將再次籌備驚世計畫。據知，第四季劇情主要講述原本非常冷靜的「教授」被警方算計而陷入瘋狂狀態，並決定跟警方硬碰硬。

另外，劇集第三季於今年7月上架，首周觀看用戶已達3500萬，而Netflix在10月公布的十大最高收視劇集，《紙房子》撼低多套熱門劇集排第三，就連恐怖大師史提芬京（Stephen King） 都是粉絲。Stephen King在8月上在Twitter出Post表示第三季所留下的懸念太強烈，更公開問Netflix何時推出第四季。