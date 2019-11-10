《紙房子》掀追西班牙劇熱潮　角色有心思劇情刺激爛番茄奪滿分

自Apple TV+開始投入服務後，劇迷又多了一個煲劇的選擇，不過旗下劇集卻是每星期推出一集。雖然Netflix又推出了《The End of the F***ing World》（X你的世界末日）第二季來迎戰，全季8集，每集僅22分鐘，應該很快就煲晒。如果大家在尋找劇集打發時間，同時又煲膩了歐美劇集，不妨試看獲封為最正西班牙劇集的《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel），共三季已經在Netflix上架，而最第四季亦即將在明年1月播出。

成最多人看的非英語劇集 爛番茄奪滿分

《紙房子》由西班牙著名製作人Álex Pina打造，劇情主要講述計劃周詳、綽號「教授」的主腦，在不同地方召集八名各有所長的犯罪精英，策劃一場驚天動地的完美搶劫案。「教授」先以世界各地大城市為隊員改名，並在行動前為他們進行「試前精讀班」及訓練，最終目標就是馬德里的皇家鑄幣局。不過這宗搶劫案不是只是搶完錢就算，而是要印24億無記號歐元紙幣（折合約56億港元），印完才能離開，整個過程需要11天。在整個過程中，各人跟警員和人質，甚至隊友之間大玩心計，希望能夠在不殺死任何人的情況下，完成目標。

劇集首季於2017年推出後好評如潮，隨即獲封為近年最正的西班牙劇集，因為太受歡迎而吸引到Netflix的青睞。在Netflix上架後，在歐洲及南美等多個國家，包括西班牙、葡萄牙、意大利、法國、巴西及智利等，成為最多人觀看的非英語劇集，亦在爛番茄奪得滿分100%。眼見首兩季叫好叫座，Netflix隨即宣布開拍第3及4季。

匪徒戴上達利面具和穿上紅色連身褲，形象令劇迷非常深刻。（劇照）

鬥智過程描述仔細 勾起觀眾好奇心

整套劇節奏明快，在首季第一集先以Tokyo（Úrsula Corberó飾）的角度出發，在劇迷沒有心理準備下直接帶大家一齊攻入皇家鑄幣局，絕不拖泥帶水，同時勾起了劇迷的好奇心，在無法預測下一步的情況底下，成功令大家追看下去。跟一般的警匪劇不同，《Money Heist》並不只是描述犯案過程這麼簡單，它將這個鬥智過程描寫得非常仔細，先由「教授」主動聯絡警方，並有禮貌地打招呼開始，所有舉動都顛覆了過往警匪劇的原有套路，在煲劇的同時猜測「教授」的下一步，營造出刺激感。值得留意的是，每個角色都有屬於自己的故事，在觀看期間慢慢透露角色背景，慢慢加深劇迷對角色的了解，從而建立出對角色的情感。

角色設計方面很有心思，所有角色的刻劃都極為細膩，每位性格都非常鮮明且各具特色。例如，應變能力很高的Tokyo個性衝動，因為不顧後果而差點令計畫泡湯、在隊中年紀最細的Rio性格天真，很容易受擺佈，而最好打的Denver（Jaime Lorente飾）沒有野心，內心亦很善良，非長容易受人影響。而記者認為最具魅力的，就是「教授」的兄弟Berlin（Pedro Alonso飾），他行事果斷，多次化險為夷，平時溫文爾雅，喜歡品嘗紅酒，但有事發生的時候便會立即「跳掣」對付敵人，深藏不露。另外，創作人Álex Pina曾透露因為很喜歡電影《這個殺手不太冷》（Léon），而讓大家留下深刻印象的角色Tokyo的造型就是參考了Natalie Portman所飾演的Mathilda。可惜，因為Tokyo性格太過衝動，而令人覺得她愈來愈討厭，大家收看劇集就會有同感。