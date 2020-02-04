Lady Gaga罕有IG曬新戀情　男友係有米慈善企業家

樂壇天后Lady Gaga的音樂事業如日中天，去年更憑藉電影《Shallow》奪得奧斯卡最佳原創歌曲，不過Gaga曾在紀錄片中表示，當每次登上事業高峰，戀情便會無疾而終。不過感情路一向都非常崎嶇的Gaga並沒有放棄愛情，今早就在Instagram宣布新戀情！

Lady Gaga在IG宣布跟企業家男友Michael Polansky的甜蜜合照。（IG圖片/@ladygaga）

Gaga在照片中跟企業家男友Michael Polansky在遊艇上甜蜜相擁，而Gaga更露出非常享受的表情，她在照片中留言表示：「我們在邁亞密玩得很開心！我愛我的Little Monsters（Gaga對追隨者的稱呼）及歌迷，你們是最好的！」這樣公開戀情，Gaga的歌迷見到偶像再度展開戀情而感到非常興奮，更瘋狂留言祝賀Gaga。

素顏的Gaga比起濃妝更有味道。（IG圖片/@ladygaga）

根據外國傳媒報道，Gaga新歡Polansky是位慈善企業家，畢業於哈佛大學。日前Gaga為AT&T TV Super Saturday Night Show擔任嘉賓時，男友Polansky跟Gaga的母親一同在貴賓包廂中欣賞其演出。有知情人士透露，兩人拍拖個多月，而Gaga亦已瘋狂地愛上Polansky。

其實今次Gaga突然在Instagram放閃令歌迷感到意外，事緣去年10月Gaga才剛剛跟錄音師前度Dan Horton分手，有傳媒指Gaga會跟經理人未婚夫Christian Carino復合。不過隨着Gaga宣布正在籌備新歌，相信歌迷都很開心見到偶像愛情事業兩得意。

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