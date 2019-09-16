面對低潮靠化妝給予重新振作的力量　Lady Gaga：它拯救了我！

形象百變的樂壇天后Lady Gaga每次出席公開活動都會以誇張的造型及妝容現身，輕易成為全場焦點。認為化妝是勇於表現自己的Gaga於今年7月推出了個人彩妝品牌Haus Laboratories，希望所有人，無論任何性別或性向都能夠借助化妝的力量來增強自信。日前Gaga接受外國雜誌《Allure》的訪問中透露，化妝品對自己來說跟超級英雄的斗篷一樣，給予自己無限力量。

無論是認為膚色或Style都能夠駕馭化妝品牌的產品。（Haus Laboratories官網圖片）

在訪問中，Gaga坦言過去的人生所面對的不安全感，都是源於年輕時被欺凌，而這些經驗猶如惡夢，會隨時回來反噬她：「但每次自己塗上化妝品，彷彿給了我翱翔的翅膀。」身位樂壇天后，Gaga自22歲就已經去到世界各地演出、出席公開活動、參與不同的頒獎典禮及音樂節，同時還要創作歌曲，對此Gaga承認這個過程非常艱辛，而化妝及化妝所用到的時間都是能夠令自己復元，亦很感激化妝師Sarah：「她會從地下抱起我，為我抹乾眼淚，然後說『我現在要幫你上妝』，這都拯救了我！」，並指化妝的力量能夠改變自己在低潮的心態。

Gaga續指自己很幸運隨時都有化妝師在身邊，所以希望能夠設計出一系列的華麗化妝品，讓大家在遇上低潮時重新振作。她再形容化妝是一種華麗的力量，希望大家明白到化妝不單單是為了吸引別人的目光或取悅別人，更是給自己重新出發的勇氣。有見及此，Gaga的品牌用色都是比較誇張，亦加入了閃粉和金屬元素，希望能夠特顯所有人的輪廓。