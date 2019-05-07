【Met Gala 2019】Jared Leto勁出位　造型竟然浮誇過Lady Gaga？

被譽為「Fashion奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會（Metropolitan Museum of Arts, Costume Institute Gala，簡稱Met Gala）每年都會有不同的主題，今年就以「Camp：Notes on Fashion」為大會主題，所謂的Camp Fashion即是以幽默、諷刺的浮誇時裝來吸引大家的眼球。大會希望透過主題提醒大家每個人都有獨特的個人特色，尋找屬於自我的風格和個性。今年出席的明星及名人都以超誇張的造型亮相，而身為聯合主席的Lady Gaga就輕易成為焦點。

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一向形象出位的Gaga今年以聯合主席的身份亮相，她在紅地氈上一共換了4套Brandon Maxwell度身訂造的禮服及內衣。首先，Gaga以搶眼的桃紅拖尾晚裝出場，頭上戴着同色巨型蝴蝶結配上光芒四射的浮誇眼妝，由5位手持黑色雨傘的西裝男陪同出場，設計師Maxwell則陪伴在側。Maxwell為Gaga脫去晚裝頭飾，變成黑色的高貴晚裝，Gaga即拿着黑色雨傘不停擺Pose拍照。將晚裝變回另一套桃紅色貼身裙，最後Gaga將裙脫去後只剩黑色內衣和絲襪，然後就爬上樓梯任影唔嬲。她將這4個造型變成一場表演，令在場攝影師、其他出席的明星都表示嘆為觀止。

男士方面的代表就有，一向以奇怪造型登場的Ezra Miller。早前他登上美國版《Vogue》的封面，並穿上由Thom Browne設計的婚紗，打破傳統男性規範，雖然他暗黑系的風格有點怪異，但仍然坐擁大批粉絲，更是時裝界的寵兒。今次Ezra就以穿上Burberry度身設計的黑白色直間西裝行紅地氈，腰間卻繫上水晶腰封。最搶眼的，必定是他臉上竟然多畫了5隻眼睛，手上拿着人型面具，愈望愈詭異......

留了一頭長髮的Jared Leto（謝拉力圖）去年以耶穌造型出席Met Gala，大批網民都話激似。今年Jared沒有令大家失望，穿上紅色Gucci長袍，配上閃爆的飾物，內裡襯今年大熱的Metallic長褲及銀色Boot。最誇張的就是手上捧着自己的頭，概念正正來自Gucci 2018年秋冬主題，雖然有點恐怖，但非常迎合主題，更成為全場焦點！

憑在電影《蜘蛛俠》（Spiderman：Homecoming）擔任女主角的Zendaya今年以迪士尼童話公主灰姑娘造型行紅地氈。她染上一頭金髮示人，穿上Tommy Hilfiger藍色裙子，無論造型和頭飾跟卡通片中的灰姑娘很相似，手上還拿着一個迷你南瓜車手袋，非常有心思。Zendaya出場時，同行有位穿上斗篷的「Fairy Godmother」，並圍着她噴噴霧模仿灰姑娘變身的過程。值得留意的是，最後Zendaya的裙更會發光，變身過程跟童話一樣！

除了Gaga，現場亦有不少歌手演員以變裝造型登場。近年喜歡以怪誕造型示人的歌手Katy Perry就化身為「水晶蠟燭吊燈」出場，而這個浮誇的吊燈就出自Moschino麾下，頭上更配上小型吊燈。照片中見到Katy Perry需要工作人員攙扶，很難想像如果要坐低或者去廁所會有多麻煩。

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