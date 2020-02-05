金秀賢回歸、《喜歡的話請響鈴》推第2季！2020年12部最期待韓劇

2020年韓劇卡士非常強大，都是一時無兩的神仙組合，而且無論是劇情還是人設都超吸引人，小編篩選了12部最期待的韓劇，看看裡面有沒有你的心水煲劇之選！

1. 《九尾狐傳》구미호뎐 - 李棟旭、趙寶兒

本劇主要講述定居城市的九尾狐、以及追逐九尾狐的製作人（趙寶兒 飾）之間發生的怪誕故事。《九尾狐傳》另闢蹊徑，讓李棟旭扮演男九尾狐，他不但像狐狸一聰明，還擁有完美的外貌。這個選角太棒了，迫不及待就想睇！

李棟旭、趙寶兒（《他人即地獄》／《福秀回來了》劇照）

2. 《Sandbox》- 南柱赫、裴秀智

夢想成為Steve Jobs而投身start up創業的女主角，和她的帥氣初戀之後，從Start（開始）到 Up（成長）的故事。這是是曾執筆過電視劇《聽見你的聲音》、《愛上Pinocchio》等劇的編劇朴惠蓮時隔兩年的新作，南柱赫和裴秀智的高顏值搭配肯定錯不了。

裴秀智、南柱赫（《當你沉睡時》／《耀眼》劇照）

3. 《The king：永遠的君主》더 킹 : 영원의 군주 - 李敏鎬、金高恩

本劇以「平行世界」為背景，理科型皇帝（李敏鎬 飾）和想要守護他人生命、愛情的文科型大韓民國刑警（金高恩 飾）合作對抗惡魔的故事。跨越兩個時空的愛情故事也太甜了吧？再加上《鬼怪》的製作班底，肯定會非常精彩。

李敏鎬（《The king：永遠的君主》官方宣傳海報）

久違的金秀賢推新作！《信號》、《喜歡的話請響鈴》等高質劇齊推第二季！按圖睇2020年另外9部至期待韓劇：

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「喊我追劇」授權轉載，微信公眾號：hanju1234】