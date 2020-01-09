《愛的迫降》劇評︰孫藝珍流落北韓　不和玄彬談次戀愛實在太浪費

2008年，一名韓國演員與友人乘坐休閒船在仁川海域遊玩，突如其來的惡劣天氣讓他們的船漂流至朝鮮海域，在與村民詢問歸途的過程中，被朝鮮巡邏艇發現，不過最終逃脫追趕。這一事件激發了曾寫出過《來自星星的你》（별에서온그대）﹑《藍色海洋的傳說》（푸른바다의전설）編劇朴智恩的靈感——好不容易過去一趟，不談個戀愛就回來，簡直太浪費。 於是便有了「富家女玩滑翔傘機緣巧合落北韓，高幹子弟抓偷渡者陰差陽錯撞心房」的故事。新奇的設定加上玄彬和孫藝珍的演員配置，讓《愛的迫降》（ 사랑의 불시착）開播後熱度持續走高，豆瓣上近2萬人點評，目前評分8.5分。

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本劇採用邊拍邊播的模式，而在寒冷的冬天非常影響拍攝，所以原定於1月4日和5日播出的集數暫停。儘管一周沒有更新，但這絲毫不影響觀眾的討論熱情。同時，這也讓另一部分觀眾非常不解：明明是「粗製濫造」的虛妄劇集，怎麼就突然有了「爆款」的品相？

背景不拘：再多BUG也無妨

女主尹世莉 （孫藝珍 飾）出身財閥世家，聰明任性。跟男明星約會被拍，第一時間關注的不是自己名譽是否有損，而是生氣記者「馬賽克」了自己戴的公司最新款耳環。嗅覺靈敏的她覺察到這是一個絕佳的廣告時機，一番操作，便為自己的產品免費打了廣告，一天就完成了半年的銷售額。

既是財閥家族，自然避免不了內部爭鬥。當阿哥大嫂在飯桌上明槍暗鬥之時，他們的父親早已決定將尹世莉列為家族企業的繼承人。而尹世莉也沒有打算對這些哥哥留情面，聲稱要將他們「清除」出去。按理說，即便有龍捲風的「幫助」，尹世莉這樣一個「生勾勾」的人也不可能堂而皇之地飛到他國境內而不被發現吧？不曾想，樂極生悲，尹世莉在坐滑翔傘的途中遭遇龍捲風。醒來後，身陷北韓。

尹世莉在坐滑翔傘的途中遭遇龍捲風。醒來後，身陷北韓。（《愛的迫降》劇照）

男主角李政赫（玄彬 飾）是北韓總政治局局長的兒子，為人低調。他曾前往瑞士留學，在哥哥意外身亡後回國，並參軍調查幕後真相。尹世莉出現在北韓邊境時，他正在此地​​執勤。

看得出來，編劇為了讓故事更為合理，做了很多案頭工作。首先，尹世莉乘坐的滑翔傘，能夠保證她不被雷達發現；其次，她遇上了「北韓F4」。這是本劇的一大亮點，也是最受爭議的槽點。尹世莉入境時，「北韓F4」作為關鍵職位上的幾個人，不是在喝酒，就是看韓劇。貌似最敬業的男主，也在這個時候踩了地雷…

尹世莉入境時，「北韓F4」作為關鍵職位上的幾個人，不是在喝酒，就是看韓劇。（《愛的迫降》劇照）

因此，尹世莉的入境看似順理成章，但仔細琢磨，又有太多BUG。儘管「北韓F4」成為劇中不可或缺的搞笑擔當，但一些觀眾依然不買賬：編劇設置了一個高大上背景，想出了一個極具創新的設定，卻在具體實施的過程中露了怯，導致整段「垮掉」。除此之外，劇中對北韓生活和具體環境的描寫，也與現實存在差異。即使如此，《愛的迫降》依舊熱度不減，並獲得高評價，原因在於它本質上還是一部言情劇。

愛情不虛：主菜決定成敗

對於一部言情劇而言，毫無疑問愛情刻畫才是關鍵。所以無論是大背景還是「北韓F4」，都只能是為愛情線服務的催化劑，只要觀眾認可，劇情邏輯便不重要了。玄彬和孫藝珍在劇中談戀愛意味着什麼呢？有網友評論道：「光看臉我就想瘋狂貢獻收視率。」

當身穿帥氣軍裝的李政赫抱着灰頭土臉的尹世莉出現，這部劇就已經俘獲了「CP黨」的心。編劇也是寫言情劇的好手，每每都能戳到觀眾的high點，如此一來，這部劇取得這般成績也就在情理之中。

當身著帥氣軍裝的李政赫抱著灰頭土臉的尹世莉出現，這部劇就已經俘獲了「CP黨」的心。（《愛的迫降》劇照）

而對於李政赫來說，且不提他有沒有認出，尹世莉是自己曾經在瑞士救過的女孩，單是她孤身犯險卻沒有丟失分寸的勇氣，就足以讓一個軍人生出好感了，何況她還是一個時髦漂亮的南韓女子。

可以說，兩個人的感情糾葛在第一次相見之後，就通過一件件小事串聯起來，發展合理而不生硬。尤其多了「北韓F4」在二人之間插科打諢，更是讓這段感情顯得煙火氣十足。除此之外，編劇借人物之口「吐槽」韓劇的套路，既讓人物變得鮮活，也為男女主的情感發展提供了支點。

（《愛的迫降》劇照）

比如，李政赫帶着尹世莉上了一艘船，企圖讓她偷渡回國，不料被巡查者發現，二人情急之下躲進船艙。當巡查者搜尋過來時，李政赫想起同伴曾經提到的韓劇套路：當劇中的人物面臨危急局面時，通常會通過接吻的方式來擺脫危機。於是，男女主的初吻，便在這啼笑皆非的一幕中出現了。

（《愛的迫降》劇照）

這也是目前很多影視劇創作中的一個技巧，編劇在用一個爛俗的橋段時，先借劇中人物之口吐槽，卻反手被啪啪打臉，使觀眾會心一笑。

這些都是本劇的成功之處，編劇在愛情線上的駕輕就熟，成就了CP粉的狂歡。但應注意，將愛情放置於兩國複雜的關係下，創新又冒險，尤其在男女主身份特殊的情況下，二人的結局在一定程度上，代表了兩種意識形態的交鋒結果。誰做出讓步，誰犧牲自己的信仰，似乎都不能讓觀眾滿意，若蒙混過關就變成草草收尾了。

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