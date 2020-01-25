耀眼、他人即地獄、浪漫的體質…2019從5大韓劇學會的人生必修課

2019年的韓劇佳作頻出，多元與創新是關鍵詞。這一年，Netflix正式進軍韓國，有極具質感的黑暗寓言，也有堪比《權力遊戲》般爛尾的「辣眼神作」。這一年，各家電視台百花齊放，有的用偶像甜寵俘獲少女心，有的用現實題材直戳社畜痛點。這一年，導演、編劇花招頻出，漫畫覺醒、男扮女裝、夢境、穿越應有盡有。筆者綜合考量熱度、題材與類型，選出了2019年不容錯過的5部韓劇，以下為詳細評述，依照開播先後排序。

1. 《李屍朝鮮》 킹덤

2019的韓劇開年，從Netflix踢館開始。「死而復生」的國王、被放逐流浪的世子、飢荒遍野的國土，隱秘流傳的怪病…作為Netflix進軍韓國的首部作品，《李屍朝鮮》融合了韓國人最愛的古裝題材與美國人擅長的喪屍元素，為觀眾構建了一個肅殺、詭異的世界。

《李屍朝鮮》以殭屍為題材的古裝劇（《李屍朝鮮》官方宣傳海報）

從敘事上《李屍朝鮮》分為兩條主線。第一條的主舞台，在波詭雲譎的王宮內。國王離奇死亡，位高權重的外戚找來神醫讓其死而復生，卻令國王成了不死不生的「怪物」。第二條線，發生在神醫的徒弟被國王咬死之後。神醫原想將徒弟的屍身帶回家鄉安葬，不料屍首攜帶病毒，傳染之下村莊內的屍體們一夜之間全體復活，成了見人就咬的喪屍。

王宮內國王成了怪物卻依然能享受錦衣玉食，王宮外百姓們卻食不果腹，民不聊生。兩條故事線交錯敘事，統治階級的奢靡與百姓生活的困苦相互映襯，社會的冷漠與制度的腐朽躍然眼前。

+ 4 + 3 + 2

除此之外，《李屍朝鮮》還展現了更多深刻的主題。為活命，痲瘋病人偷食屍體，惹來喪屍病毒。人性絕境，道德與倫理是否還能堅持？村民打劫落難貴族，被發現後將好心的主角騙入蘆葦蕩，意圖滅口。亂世求生，善與惡的界限在哪裡？外敵來犯，將軍私下將無辜村民製造成「喪屍兵團」，以少勝多。多數人的勝利與少數人的性命孰輕孰重？高官顯貴為了活命將百姓擋在軍營外面，讓其自生自滅。突破人性的底線，誰是喪屍？誰又是人類？

在第一季的結尾，喪屍大軍與外戚權貴齊聚尚州，兩條主線合二為一。究竟李氏王朝是否會成為「李屍王朝」，答案要在今年3月的第二季揭曉了。

2. 《耀眼》 눈이부시게

莊周夢蝶，卻不是一場大夢。在2019年開播的韓劇中，《耀眼》是特別的一部。雖然劇集一開篇，就給女主增加了一個奇幻設定——穿越時空。但是劇集的前半部分仍然是一個典型的韓劇故事，平凡而善良的女主金惠子家庭貧窮，擁有嘮叨的母親、搞笑的哥哥、嚴厲的父親，以及一個帥氣的暗戀對象。

《耀眼》用一種溫柔中透著剛強的方式，講述著人們平凡卻耀眼的一生（《耀眼》官方宣傳海報照）

前期的大部分劇情在溫馨與搞笑中平緩推進，惠子想要向暗戀的男神表白，卻因為壯膽喝醉了酒，在男神面前狂吐不止；哥哥在家自製烤肉，煤氣中毒，被送上救護車還不忘囑咐給肉翻面，不要燒燶。然而這些爆笑劇情在故事的後半段，被徹底推翻。

故事的第一個反轉是父親的車禍，惠子為了阻止父親的車禍，一次次地穿越時空，導致自己從花季少女變成了年邁的老婆婆。年邁的身體卻裝着年輕的靈魂，此時《耀眼》跳脫出普通偶像劇的套路，將鏡頭對準醫藥詐騙、孤寡老人、生活福利等老年生活需要面對的方方面面，直戳社會歧視與養老問題。

但當觀眾以為它只是一個現實手法的奇幻故事時，在最後兩集第二次反轉驟然出現。沒有穿越時空也沒有忽然變老，一切只是惠子因老年癡呆症而做的一場意識與現實交織的夢境。父親是兒子，母親是媳婦，哥哥是孫子，而惠子的戀人也早已過世。

+ 3 + 2

看到這裡，觀眾聳然一驚——時間沒有突然溜走，但我們總是在不經意間過完平凡的一生。反轉反轉再反轉，《耀眼》傳達了多元的主題，親情的羈絆、不可避免的衰老，終將到來的死亡…《耀眼》用一種溫柔中透着剛強的方式，講述人們平凡卻耀眼的一生。

3. 《啊！因為是男高，所以很幸福》 아 남고라서 행복하다

人類的本質，就是「哈哈哈」。《啊！因為是男高，所以很幸福》（以下簡稱《男高》）顧名思義講述的是男子高中生，在男校高中的日常生活。每集劇情在5分鐘左右，一口氣看完全集也用不了一個小時。超短的篇幅意味着，它是一個超迷你的情境喜劇。憧憬着普通高中甜蜜戀愛生活的金南久，卻是一名即將入學男子高中的學生。開學第一天，夢想破滅，金南久選擇與同桌高冷男神韓聖峰成為朋友，開始愉快的高中生活。

《啊！因為是男高，所以很幸福》顧名思義講的就是男子高中生，在男校高中的日常生活（《啊！因為是男高，所以很幸福》官方宣傳海報）

有人評論說：《男高》的劇情真實到像是在我們的生活中安裝了攝影機。確實如此，與其他韓劇夢幻的校園不同，《男高》擁有觀眾們的同款校園生活。神出鬼沒一樣的班主任，在你不注意時突然出現；為躲過抽查，同學們發明了各種花式藏手機大法；在教室惹禍後，說好一齊揹鑊，卻總有同學先背叛「友誼的小船」。

男子高中生偷懶、縮骨、與班主任鬥智斗勇的日常，讓觀眾重回那個無憂無慮的青春時代。看《男高》不需要深刻思考，直接哈哈哈哈就是對它最好的讚美。

+ 6 + 5 + 4

除了胡鬧之外，《男高》也能給觀眾帶來潤物細無聲的感動。金南久夢想成為漫畫家，即使畫功慘不忍睹也依然樂觀堅持。高冷男神韓聖峰有做偶像出道的理想，人前高冷人後卻默默海選，努力營業。兩人在日常相處中，互相影響共同成長。從前網絡上流行這樣一句話——再多各自獨當一面的歲月，也比不上曾經一起傻傻地奮鬥的時光。《男高》帶給觀眾的感動，也在於此。

4. 《他人即地獄》 타인은지옥이다​

2019年夏天，一抹徹骨的寒意。「他人即地獄 」是法國哲學家沙特在1944年推出的短篇小說《禁閉》裡的一句經典名言，其核心是在探討人與他人的關係問題。而這句話用作韓劇《他人即地獄》的劇名，恰如其分。

《他人即地獄》的故事無疑是恐怖的，藏在牆洞後的偷窺，主角樓上日日進行的虐殺，以及分食人肉的變態殺人狂們。這些畫面配合考試院內骯髒不堪的環境，讓人不寒而慄（《他人即地獄》官方宣傳照）

男主尹鍾宇是從小城市到首爾打拼的「窮L」，大城市的生活讓他無所適從。剛到首爾，就被電腦店老闆騙走了大部分生活費，無奈之下他只能入住房租便宜的考試院。卻沒想到考試院內全員惡人，一場血腥屠殺就此拉開…

《他人即地獄》的故事無疑是恐怖的，藏在牆洞後的偷窺，主角樓上日日進行的虐殺，以及分食人肉的變態殺人狂們。這些畫面配合考試院內骯髒不堪的環境，讓人不寒而慄。

+ 6 + 5 + 4

但即使是殺人不眨眼的變態，也並不是不可戰勝的。真正壓倒尹鍾宇的是現實生活的壓力，以及他與他人之間的關係。大城市中的人情冷漠，同事間的勾心鬥角，繁重且不合理的工作以及存在感極強的社會階級問題，都是將尹鍾宇逼上絕路的「劊子手」。

為什麼考試院住戶頻頻失踪，卻無人過問？因為住在這裡的人，都是被「社會」認定的「渣滓」，早已死在了他人的目光中…

5. 《浪漫的體質》 멜로가체질​

30歲的女性要如何生活？《浪漫的體質》告訴我們，愛怎樣過就怎樣過。《浪漫的體質》的導演是拍過《炸雞特攻隊》（극한직업）、《陽光姐妹淘》（써니）的李炳憲，他的一貫創作風格就是「喪中取樂」，這次《浪漫的體質》也不例外。《浪漫的體質》的主角是三位年近30的單身女性，邁出校園經過社會的打磨，她們走到了三十而立的年紀。然而，站在人生的分叉口，回望過去的人生軌跡卻個個不盡如人意。

30歲的女性要如何生活？《浪漫的體質》告訴我們，愛怎樣就怎樣過（《浪漫的體質》官方宣傳照）

第一位女主叫真珠，二十出頭時的被劈腿經歷讓她痛定思痛，決心打拼事業。但多年工作，除了無止境的加班，一無所獲。愛情沒有了，還被生活按在地上反複摩擦。

第二位女主叫韓洙，與真珠正相反，她選擇了愛情。然而，結婚一年丈夫走佬，留下韓洙成了單親媽媽。愛情沒有了，事業也要重新來過。

第三位女主叫恩靜，創業成功還有真愛戀人，但是命運從不放過任何一個人，恩靜的戀人絕症去世了。愛情沒有了，事業也無心經營了。

+ 6 + 5 + 4

在真珠、韓洙、恩靜身上，有着許多當代女性的影子。邁進30歲，進入初老，是吃炸雞需要計算熱量的年紀，是皺紋越來越多、機會越來越少的年紀。二十歲時冇樓、冇車、冇錢，到了30歲就會好嗎？《浪漫的體質》告訴我們「錢是一直都不會有的」。

人生不如意十有八九，等到七老八十再回顧曾經的生活不過都是雞毛蒜皮。一頓美味的食物，一場好看的電影，一段意外的愛情…依靠着這些美好的記憶，總能走過短暫的一生。生活坎坷，但仍需繼續。

當然，2019年的優秀作品遠遠不止這些。現實題材有披露韓國上層階級權力鬥爭的《輔佐官》（보좌관– 세상을움직이는사람들），揭露財閥集團與監獄系統相勾結的《囚犯醫生》（닥터프리즈너）；愛情題材裡《她的私生活》（그녀의사생활）將追星女孩的生活搬到了熒幕上，《意外發現的一天》（어쩌다발견한하루）反套路而行，講述漫畫裡的人物擁有自我意識之後的故事，但由於篇幅所限，不再贅述。

如果除以上5部，還有另外熱愛的年度佳作，那麼恭喜你擁有獨屬於自己的追劇寶藏。

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