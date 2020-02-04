【武漢肺炎】黃埔花園確診男子死亡　居民歐瑞偉呻口罩又貴又難排

本港出現首宗因患武漢肺炎死亡個案，該名39歲男子住黃埔花園，並曾到武漢，他在1月31日被確診患新型冠狀病毒。他於今早病情轉壞，在瑪嘉烈醫院逝世，男病人的72歲母親亦被確診染病。而無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員之一的歐瑞偉，也是住在黃埔花園。

今日有居住在黃埔花園的新型冠狀病毒患者離世。（資料圖片）

歐瑞偉回覆《香港01》記者時，表示不太擔心，他指︰「我唔擔心，因為座數距離都好遠，只要做好防禦措施，清潔個人衛生，就可以了，多謝關心。」被問到會否擔心在外會接觸到「隱形病人」而減少外出，他就說︰「冇得驚，要生活，正常社交，返工放工，少啲去人多稠雜的地方！」

歐瑞偉暫時不太擔心，但也覺得「一罩難求」。（資料圖片）

講到近來市面上口罩不足的問題，很多市民都呻「一罩難求」，而也有藝人們表示口罩短缺，歐瑞偉指幸好有朋友雪中送炭，「本來剩番十零個，但剛剛有個朋友畀咗一盒我，真係要多謝佢。（係咪你都撲唔到？）係呀，非常難找。」他又分享日前的經歷，他指有天早上7點也未夠鐘開工，見到樓下的連鎖商店已經有人在排隊，但其實商店在11點才會派籌，而且名額只有20個，當時已有8人，所以他也不禁說︰「最主要係貴，同埋點排？」他又指︰「陣間凍親仲衰，好難搞，好彩有朋友雪中送炭畀咗一盒我。」