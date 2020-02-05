羅拔柏迪臣封全球最美男星　著名Rapper其貌不揚竟贏賴恩高斯寧

相信各人對美的定義都不一樣，不過根據古希臘人發明的黃金比例就能計算到一套最美的準則。今早就有外國傳媒報道，英國整形醫生Dr. Julian De Silva利用這套黃金比例（Golden Ratio of Beauty Phi）數學方程式，計算荷里活男星的五官與臉型，從而得出當今世上最美男星的Top 10！

「蝙蝠俠」Robert Pattinson就榮獲榜首，而「超人」Henry Cavill就奪得第二位。（Twitter圖片）

Dr. Julian De Silva接受外國傳媒報道時透露，今次並沒有根據膚色或種族來做出篩選而進行公平的對比，而「蝙蝠俠」Robert Pattinson的五官與面型跟完美面孔比較，竟然高達92.15%，成功奪得擁有最完美面孔的男星。他的五官在各方面都達到90%以上的高分，而眼睛位置及下巴更分別奪得94.7%和95.1%，直迫完美！

獲得91.64%的「超人」Henry Cavill就排第二，醫生表示超人在嘴唇和額頭都奪得非常高的吻合度，不過眼睛距離就奪得比較低的份數，從而拉低了他的平均值。第三位就由畢利谷巴（Bradley Cooper）奪得，畢彼特（Brad Pitt）及佐治古尼（George Clooney）就分別排第4和第5位。

點擊下圖看1至5位男星的靚相：

+ 9 + 8 + 7

一向被稱為「萬人迷」碧咸（David Beckham）就輸給「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）排第7位，第8位就由英劇《Luther》男星Idris Elba奪得。不過最令人感到詫異的是，美國Rapper Kanye West竟然以87.94%吻合度，撼低賴恩高斯寧（Ryan Gosling）排第9位！

Kanye West竟然排第9位，相信連佢自己都唔敢相信！（Getty Images）

Dr. Julian De Silva表示Kanye在眼睛距離和下巴放面得到很高的分數，不過卻因為面型而拖低了整體吻合度。有不少網民得悉Kanye奪得第9位都感到難以置信，更指他的其貌不揚，根本唔可能靠樣搵食。

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