【浪漫醫生金師傅2】孖李聖經曬歌喉　安孝燮原來差半步GOT7出道

韓劇《浪漫醫生金師傅2》（낭만닥터 김사부2）正在熱播，因為第一季口碑不俗，電視劇睽違三年推出第二季，討論度與收視依然居高不下，不少觀眾均期待安孝燮（飾徐宇鎮）與李聖經（飾車恩在）在劇中的愛情發展。二人亦曾立下收視公約：「收視率超過10%就上載合唱影片」，誰知道首集收視已突破這個紀錄，上周播出的第八集的收視更寫下20.7%的傲人成績；於是二人履行承諾，近日在個人社交媒體上載合唱OST《你的一天過得如何》（原唱Gummy）的片段，僅僅兩天已超過280萬觀看，不少劇迷盛讚二人的歌喉：「實在太好聽、太甜蜜了！」

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身為模特兒的李聖經除了有美貌、有身材、有演技，之前更因為平時很喜歡唱歌而參加綜藝節目《蒙面歌王》大展歌喉，並取得一場勝利，讓觀眾與評判均面面相覷、很是驚喜，是名副其實的全能藝人！不說不知道，原來安孝燮曾經是韓國三大娛樂公司之一JYP的男團練習生，曾與GOT7一起過宿舍生活，所以有一定的唱歌與跳舞實力。後來沒有以偶像出道是因為實力不足與身高太高被出道組排除，身高187cm的安孝燮，站在平均身高177cm的GOT7身旁足足高了10cm，他曾說過：「站在裏面只有我太突兀；當時我真的很埋怨，很想要變得矮一點！」