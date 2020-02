【武漢肺炎】劉亞仁聲援武漢感動內地網民：不愧是最年輕青龍影帝

近來武漢肺炎肆虐,截至2月1日南韓已經有12宗確診個案,而政府安排從武漢撤僑的包機亦有18人出現發燒等症狀;內地確診個案更破萬宗,累計259人死亡,疫情越來越嚴峻,導致社會氣氛人心惶惶。韓國演員劉亞仁在個人社交媒體上載一段短片,影片中的文字旋轉後從「Love For Human」變成「Love For Wu Han」;他寫道:「1111,We are human,We are earth,We are one。(我們是人類,我們是地球,我們是一體的)」為武漢人打氣。