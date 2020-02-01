【武漢肺炎】劉亞仁聲援武漢感動內地網民：不愧是最年輕青龍影帝

近來武漢肺炎肆虐，截至2月1日南韓已經有12宗確診個案，而政府安排從武漢撤僑的包機亦有18人出現發燒等症狀；內地確診個案更破萬宗，累計259人死亡，疫情越來越嚴峻，導致社會氣氛人心惶惶。韓國演員劉亞仁在個人社交媒體上載一段短片，影片中的文字旋轉後從「Love For Human」變成「Love For Wu Han」；他寫道：「1111，We are human，We are earth，We are one。（我們是人類，我們是地球，我們是一體的）」為武漢人打氣。

劉亞仁在IG寫道：「1111，We are human，We are earth，We are one。（我們是人類，我們是地球，我們是一體的）」（Instagram／@hongsick）

此舉令中國人大為感動，令「劉亞仁聲援武漢」瞬時登上微博熱搜榜，內地網民留言道：「這哥絕！演技、三觀、長相一流！」、「第一個！他是我至今知道的第一個關心中國的韓星！」、「演技好、三觀正，不愧是最年輕的青龍影帝，愛死這個男人了！」又紛紛湧入劉亞仁的微博帳戶道謝，而他的最新一則微博貼文已是2015年。