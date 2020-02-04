【浪漫醫生金師傅2】配角一樣好搶眼　蘇珠妍成韓妹最新短髮範本

近期最受韓國觀眾熱捧的韓劇，非由安孝燮和李聖經主演的《浪漫醫生金師傅2》莫屬，上星期更錄得足足19.9%的高收視！作為話題作《浪漫醫生金師傅》的續集，除了加入安孝燮和李聖經兩位話題度十足的演員之外，配角方面亦耳目一新，尤其飾演醫生「尹雅凜」的蘇珠妍及護士「朱英美」的尹寶拉均成功獲得觀眾的關注。

現年26歲的蘇珠妍是廣告模特兒出身，一出道就已經與一線女演員朴寶英拍廣告而受到觀眾及品牌廠商關注，之後更出演過兩部劇集。而最吸引大眾眼球的必定是她的招牌短髮！出道至今都是維持短髮造型的蘇珠妍成功彈起後，更成為了現時韓妹的指定「短髮範本」，亦有網友認為她的笑容與影后林秀晶相似度達90%！

蘇珠妍出道首個廣告就與朴寶英合作。（網上圖片）

蘇珠妍在《浪漫醫生金師傅2》飾演醫生。（Instagram：@sojuyeon_official）

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尹寶拉於2010年以女團SISTAR出道，三年前組合解散後，寶拉便積極朝演員方向發展，最後與HOOK娛樂簽約成為李昇基師妹。寶拉今次於《浪漫醫生金師傅2》中以黑框眼鏡踏實造型登場，不但增添了幾分醫護人員應有的專業，更與過往在SISTAR中的性感形象截然不同，相當有驚喜！

黑框踏實造型登場的寶拉，與過往在組合中性感形象不同，令觀眾十分意外！

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《浪漫醫生金師傅2》講述神秘鬼才金師傅（韓石圭飾）在偏遠的石垣醫院擔任外科主任，礙於人手不足，他招攬了「手術天才」金宇鎮（安孝燮飾）和「理論天才」車恩彩（李聖經飾）加入團隊，三人將展開一場領悟人生與何謂真正幸福、真正醫生的故事。劇集逢星期一、二晚播出，香港觀眾可於同日深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。