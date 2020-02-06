【武漢肺炎】鄧超孫儷合捐30萬人仔被嫌少　網友狂鬧孤寒揚言抵制

內地武漢肺炎持續擴散中，至今導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升。截至今日（6/2）早上，全國確診感染人數更已經超過2.8萬宗，死亡個案已超過560例，疫情情勢非常嚴峻，令人擔憂。

正因疫情迅速擴散，內地演藝圈的明星亦非常正視此疫情，亦紛紛慷慨解囊捐錢幫助。其中鄧超與孫儷夫婦，就齊齊合捐30萬人民幣（約33萬港幣），不過卻遭網友指責捐款太少，非常失望。

孫儷﹑鄧超夫妻合捐三十萬人民幣，被網友嫌棄太少。（鄧超微博圖片）

鄧超孫儷捐30萬被嫌太少 網民：以後作品一概不關注！

在武漢疫情爆發之後，內地不少藝人都非常關注，而且紛紛捐款，易烊千璽、王一博、鹿晗、陳曉及陳妍希等藝人，選擇透過韓紅成立的「韓紅愛心慈善基金會」捐款，而包括有李易峰﹑吳磊﹑吳京﹑謝楠夫婦等則透過「中華思源工程扶貧基金會」捐款。至於鄧超與孫儷，就透過「壹基金」合共捐出30萬人民幣（約33萬港幣），沒想到二人就被網友嫌棄，認為他們二人身為一線紅星，收入應該好高，如今出手太低令人失望，直言他們小器不大方，國家有難他們就一毛不拔，紛紛留言要抵制他們，有網友在微博留言說：「真摳門」（孤寒的意思）、「這麼多年藝人你收入最高卻夫妻伕倆摳的很」、「你們掙着人們的錢，卻不捨得付出，會被鄙視的」、「以後作品一概不關注」等，對他們非常不滿。

網友直言他們身為收入高的藝人，卻如此小氣會抵制他們的作品。（鄧超微博圖片）

網友瘋狂留言指責：