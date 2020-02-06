【武漢肺炎】抗疫護士似周冬雨　隔玻璃見男友深情對話感動網友

內地武漢肺炎疫情持續擴散中，至今導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，疫情的持續肆虐令不少人非常擔憂。而面對是次疫情各地區有不少醫護人員主動請戰參與防控工作，而在杭州有一位95後護士陳穎在主動請纓抗疫之後11日，在杭州醫院隔着玻璃與男友見面的畫面感動不少人，被廣大網友稱為「最美約會」。其中陳穎戴口罩只露出眼睛的外表更被指與女星周冬雨相似，與周冬雨在拍攝唱《我和我的祖國》扮演護士的裝束畫面不謀而合，假若只是從眼睛審視的確會令人傻傻分不清。

內地95後護士被指似周冬雨。（影片截圖）

睇呢一場「最美約會」的畫面：

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據內地媒體指出95後的陳穎是一位年資尚淺的護士，當得知武漢疫情愈來愈嚴重之時，她就在大年初一接到通知之後就主動請纓上戰場。當時其家人亦勸她不要逞強，而其男友聽到她的決定之後亦留下男兒淚，雖然家人男友似乎極其反對，但陳穎則認為既然選擇此份職業就必要挺身而出。

事實上，她與男友其實打算在西方情人節（2月14日）登記結婚，突如其來的疫情似乎打亂了他們的安排。就在約定成為夫妻之前他們最終在相隔11日之後（2月4日），於浙大四院感染樓（浙江大學醫學院附屬第四醫院）相見，男友戴着口罩在隔着一道玻璃見女友，而陳穎在玻璃後面則身穿醫療保護裝備與口罩，他們二人透過電話對話，隔着玻璃互相對望與手貼着手，男方說道：「寶貝，我好想你。」隨後陳穎回覆：「我也想你，我想抱抱你」男友亦想立即給予擁抱，可是面對如此近的她他卻始終辦不到，二人最後隔着玻璃頭貼頭作出親吻動作，整個畫面給人一種「這麼近卻那麼遠」的感覺非常辛酸。

二人隔着玻璃見面非常感動人。（影片截圖）

男方承諾疫情過後第一時間就去登記結婚。（影片截圖）

而有細心的網友則發現，當男友向陳穎凝望說話的時候，戴着口罩的陳穎眼神與女星周冬雨非常相似。皆因為二人同是屬於小眼睛而且帶有空靈性特別清純。而剛巧地周冬雨在拍攝《我和我的祖國》MV時扮演護士，同樣穿着醫療保護裝備與口罩，與現時的陳穎外表幾乎一模一樣，絕對令人傻傻分不清。

「護士界周冬雨」陳穎在前綫努力對抗疫情，男友亦對她作出承諾等疫情結束她從醫院出來之後，第一件事情就去登記結婚。非常多人對他們這一段「最美約會」打動，直言似一場生死戀的劇情，望疫情盡快結束他們可以有情人終成眷屬，相信這一段愛情將來會情比金堅。