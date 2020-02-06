【武漢肺炎】「送水輝」許家傑籲市民守望相助：無知係最可憐！

近來武漢肺炎肆虐，香港的確診數字日漸上升，日前更出現第一宗死亡個案，疫情愈來愈嚴峻，內地不少省市亦先後封關，可是特首林鄭月娥仍未決定全面封關堵截病源，加上市面上的口罩嚴重供不應求，導致人心惶惶。昨日（5日）網上瘋傳內地紙廠將會停工，巿民又一窩蜂跑去搶購紙巾、廁紙，令超級巿場貨架被一掃而空，而《愛．回家之開心速遞》的「送水輝」許家傑亦在個人社交媒體就事件發言。

「送水輝」許家傑希望香港人在這段艱難時期守望相助。（Instagram／@jackhero5）

許家傑認為近來大家均活在恐懼之下：「驚被人傳染、驚染病連累家人、驚沒有口罩、驚沒有酒精消毒。不知不覺我們被這肺炎嚇得連理性也沒有，家裡有足夠口罩還是怕不夠，搶廁紙，搶糧食。」他又希望香港人在這段艱難時期守望相助：「確實呢個病毒係非常可怕，傳染性非常高，大家一定要提防，做足安全措施，但唔代表我地冇左理性、良知。所謂患難見真情，呢個時候更加需要大家不要只顧自己，多體諒有需要既人士。」

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許家傑續言：「我人生學到其中一樣最重要既就係『無知係最可憐』，所謂無知，即係你唔知自己唔知。但當我們知道自己恐慌既時候就要控制一下自己，不要被恐懼支配。」他又勉勵港人以正面態度面對逆境：「對朋友、家人笑一笑，減低皮質醇都係增強抵抗力既方法！祝願大家身體健康、笑口常開。」