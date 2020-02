【武漢肺炎】關淑怡長文諷政府做法「有見地」：視市民生命如糞土

近來武漢肺炎肆虐,內地確診個案已超過萬宗,累計259人死亡;香港的確診數字亦已增加至13宗,疫情越來越嚴峻,內地省市亦先後封關,惟特首林鄭月娥未有封關決定,加上市面上的口罩嚴重供不應求,導致社會氣氛人心惶惶。一向敢言的歌手關淑怡(Shirley)這天(31日)亦沉不住氣,在個人社交媒體發布千字文炮轟政府施政不當。

關淑怡寫千字文怒指政府處理武漢肺炎方式不當。(Instagram/@shirleyzukie)

關淑怡首先「多謝」香港特別行政區政府,諷刺其處理武漢肺炎的手法非常「有見地」,她認為特首林鄭月娥應確保市面上的口罩供應:「作為香港特區政府嘅特首,你應該做個好榜樣,捐晒你啲口罩、將懲教署(CSI)嘅口罩免費派畀香港市民。」口罩供不應求,市民為求一罩需要通宵排隊,甚至啞巴吃黃蓮要捱數十倍炒價的口罩:「你哋大量製造口罩畀自己人,都唔願意大量做口罩免費派畀我哋香港市民,咁咪唔會有網上詐騙或者抬高價嘅情況發生囉。」認為特首此舉是為無視香港人、視香港市民生命如糞土,沒有盡到作為特首該保護市民的責任。

關淑怡最後寫道:「Oh... 封關係歧視!Ok… 果然係高材生!」接着她又貼出一張著名演員奇洛李維斯(Keanu Reeves)的照片,並引用他的一句話:「Your degree is just a piece of paper, your education is seen in your behavior.(您的學位只是一張紙,在行為中可以看到您的學歷。)」