【矚目配角】馮素波爆無綫加人工唔多：你情我願唔能夠話刻簿

近年TVB一直被批評，除了節目的質素，還有對待藝人的態度。早前先後有一些資歷深的藝人出來說，TVB對一些老藝人比較不重視，更有人直指靠TVB份糧生活十分困難。今次馮素波波姐則明言，其實作為我們這些老人，根本不應該只守死TVB，如果只是死守在TVB，你是悲哀的。

馮素波出身於演藝身家，童星出道踏入演藝界已經準備踏入第70個年頭，絕對是這一行的老行尊。波姐在90年才加入TVB，當時她已經46歲，第一個角色便是做人阿媽，由入行到現在都是演配角，但沒有人會忘記她的一張臉，真真正正的矚目配角。雖然是老行尊，但著實在這行也要面對不少問題，早前有藝人發聲指TVB對待老藝人不太怎樣，而且靠TVB養你過生活也是一件很難的事，除非你本身人氣已經夠高，當人人都踩TVB時，波姐卻有另一番看法。

波姐將訪問在太子的一間餐廳，她表示已經幫襯這裡多年，與餐廳的老闆相當熟稔，有一種親切感，也喜歡它的寧靜。（梁碧玲攝）

冇工開日子當休息 登台唱歌自得其樂

波姐的看法是，在TVB你不能要求自己永遠當上一個好角色，反而應該默默地做，而且這樣也不覺得辛苦，她說：「一向我都不覺得辛苦，就算很辛苦的時候 你的荷包也很腫脹，當你賺到錢時你怎會覺得那樣是辛苦呢？你的辛苦就是想換取你所需要的入息。現在來說我在tvb是較舒適，因為隨著年紀漸長，年紀大了當然戲份會少， 少了的時候你休息的時間便多了，你休息時間多了，你少不免便會入息低了，但我又多了自己的時間空間。」不用為TVB拍劇的日子，波姐並不閒著，她是唱得之人，年輕時在歌廳當歌手，到現在也會四出登台，上年更加和余子明合辦一個《素仰大明演唱會2019》。當然，也要有時間真正讓自己放鬆，做瑜伽、唸經、煲劇也是波姐平時會做的事。

即使TVB沒有工作，波姐也不會閒下來，上年去了美國出騷，更去了加拿大、東歐旅遊。（梁碧玲攝）

不願死守大台做老前輩 「這樣會跟社會脫節」

雖然波姐今年已經75歲，但她的思想絕不守舊，而且十分喜歡嘗試新事物，由童星出身到做歌女，由亞視踏入電視劇，轉去無綫，曾經出走到HKTV，再回巢無綫，波姐指做老人家，也要學識今日今日的社會，接觸年青人是她最簡單直接的方法，她說：「我躲在TVB這樣只是說我是TVB裡面的一個前輩，這樣實在我已經跟社會脫節了，我想跟社會同步成長，所以我一定要將自己放出來 我要相信出面這個世界，相信出面我不認識的人，我要給個信任，我要相信你，你（記者）也是在APPS裡找我 ，我相信你，我今日便跟你做個訪問。」

雖然波姐已經75歲，不過依然相當活潑，訪問當日更即席試跑，完全不喘氣。（梁碧玲攝）

埋怨蝕本公司虧待自己？ 「想想自己是不是很失敗」

一個開通、喜歡廣結朋友的人，思想也會跟別人不一樣，波姐深明TVB的人工未必夠養活生活，但其實這是困死了自己的思路，她說：「其實很多事情都有兩面看，如果你用這個方面去看，你是悲哀的，你數十年都只能守在TVB。現在由五個台到現在只有一個台，它都要說虧本了，你要想想你自己是不是一個失敗的人，我不是批評別人，只不過是我自己在這數年，我自己思考如果一個TVB一路都賺錢，根本上是囚了我們一班人在這裡，不知道出面的世界是怎樣。」每個人都不會靠死一份工，或者接觸出面的世界會更加多姿多彩，波姐就是想套了這一點，不將自己限在TVB，卻如魚得水。

波姐童星出道，更是當年「七姊妹」當中的大家姐。（梁碧玲攝）

續約與否你情我願 「加五十蚊都叫做加」

波姐在TVB多年，當然不是一開頭便已經看得那麼透，曾經有段時間也感到迷失，也是覺得TVB對她的尊重不夠。但後來一件事卻令她明白到，尊重並不是別人給你的，而且自己給自己的。「以前TVB上一代還很豐盛時期的時候 BEN CHAN是我們的總經理，他跟我當朋友式的聊天，他說：『波姐呀，其實一個演員和公司的溝通就是，當你還很年青氣盛公司寫的東西一定是為你切身而做的，你的戲份便一定重。但隨著你們的年齡增長，戲份一定要減下來，當然你的戲份減了的時候，你的入息便跟著下降，但公司每年都是要加人工給你』。」波姐指公司不可能不加人工給你，因為要簽合約，可能加五十元加一百元，這是你情我願，不能說是刻薄。當波姐不明白，雖然入息加了，但卻被減騷，減相其實是減人工。

波姐曾經也試過迷惘，始終自己也是一個有資歷的演員。（梁碧玲攝）

自覺身份被貶低 王心慰出面擺平

還有一次，波姐接到一個PA的電話，是王心慰監制的一套劇，想叫波姐來拍攝五集戲份。當然部戲已經開拍了一個月，波姐腦海中浮現兩種想法，找藝員不是應該由藝員部或監制出面的嗎？為甚麼會是一個PA？而且已經開了一個月，現在才叫我埋位？波姐立即便覺得自己身份被貶，毫不客氣叫那位PA找監制來說。「是藝員部打了電話給我，當時有個藝員部的男生，他當時說盡了一番好說話，我到現在還很記得，他說：『波姐呀，本來程序上是這樣，由我們出信你回來開劇，但近排我們藝員部很忙，有時做的事是疏忽了，希望你不要介意，給我個機會我補失我的過錯，你入去這一組幫我拍這數集戲吧。』我又覺得，你們的過失要我去補償，是但啦。」波姐回想，最終她是開了這部劇，拍完自己的戲份，是1993年的《第三類法庭》。

當然，每個人也有輕盛的時間，波姐也有。（梁碧玲攝）

為拍呢套《第三類法庭》，波姐都幾大犧牲。（螢幕截圖）

+ 11 + 10 + 9

最終，王心慰在拍完後便跟波姐聊天，解決了當時為甚麼會有這樣的決定，並不是不尊重，只是劇本未算很完整，但卻保留了一個角色要找一位演員，她想起了波姐，在倉猝之間便希望她過來拍攝。波姐接受了她的說法，並在佛經中看到了「何謂自尊何謂尊嚴」這條項目，她頓時想通了：「你們很尊重我，但我從來沒有尊重我自己，從此之後馮素波不會再做出這些如此沒尊嚴的事，這麼沒自尊的事，我一定要被你們公認我是值得你們尊重，才是尊重。全行都公認你值得尊重你，那份才叫尊嚴，所以我從此之後，我默默去做，我不理戲裡戲少，甚至一個是見習的PA給通告我，我一樣禮貌地去接受這東西，去接受去拍，這樣下來我OVER的騷都不知怎樣計算。」

正如波姐所說，一個人定價值，很在於她把自己放在哪一個位置，若然放得太高，未必能夠達到自己的期盼，反而若先置一個低位，隨著自己的心態自由游走，反而會令自己過得自在。

下圖待續：