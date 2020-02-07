武漢肺炎︳范瑋琪遭網紅暗踩虛偽冇料學歷假　黑人急對號入座護妻

范瑋琪因台灣政府面對武漢肺炎疫情的口罩控管決策，在私人Facebook怒罵蘇貞昌「狗官」挨轟，後續致歉仍難消網友怒氣。最近更傳出旅日網紅「中古小姐」日前曾在Facebook上提到某女星恃熟扮熟、偽造學歷，網友們循着幾項特徵一面倒地估到她是在指范瑋琪，引來范范老公陳建州出面怒轟「太惡劣了」。

范瑋琪於武漢肺炎事件失言，引發沒完沒了的餘波：

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中古小姐上月29日在Facebook上透露曾與「某女星」合作的經驗，該女星來公司試裝，看到她卻立刻「異常友善跑來擁抱」說：「好久不見啊，超想念你的！」她對於這位拿下千萬代言費而裝熟的女星不以為然地說：「人會容易變成狗也不是不能理解。」

中古小姐更直言這女星「假掰」，因而第二年處心積慮把代言人換掉，換成另一位漂亮女明星之後，拍攝日才活了起來，她後來也回覆網友第二年的女星是張鈞甯。文末她則強調，自己忘不了那個「異常」友善的擁抱，還虧說該女星「身上香水太刺鼻」，最後更補充「對對對！我說的就是偽造學歷女藝人。」

發文一出，引來眾多網友紛紛猜測是范瑋琪，但昨晚卻發現陳建州出面留言：「請妳不要在這個時候，用妳的文字來傷害別人蹭熱度，繼續煽動群眾和網友無限上綱的攻擊！只是想跟妳說明一下！不要再編故事攻擊了。祝福妳一切平安健康！」

發文一出，引來眾多網友紛紛猜測是范瑋琪，但昨晚卻發現陳建州出面留言護妻（FB@中古小姐）

網友們看完更驚呼：「所以黑先生承認另一半偽照學歷嗎？」、「怎麼可以麼好笑啦」、「火牛救援無誤」、「看到有人護妻心切急著拉椅子給老婆坐真的有夠好笑」，但也有網友出面說公道話：「雖然我也不認同那位女星，但這篇文章很明顯是在襯她的熱度」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】