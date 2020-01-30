【口罩風波】藝人總是禍從口出?范瑋琪再失言:我全家暴斃你最開心

藝人作爲公眾人物，一言一行草偃風行，影響深遠。言論得當不但能打動人心啓發他人，還能得到不少正面響應；不過如果言論失當不但會引起譁然，還會受到千人討伐。藝人們所發表言論時著實需要小心謹慎，守護言論自由的同時也應該履行社會責任，否則「一失『言』成千古恨」，現在就一一細數那些「講錯話」而掀起風波的台灣藝人吧！

范瑋琪——「口罩風波」

范瑋琪因口罩風波被推至風口浪尖。（fanfan@IG）

近日若提到「藝人失言」，台灣藝人范瑋琪絕對首當其衝，因「口罩事件」不斷發酵越演越烈，惹來的謾駡和抨擊不絕，范瑋琪也被推至話題的風口浪尖。近來武漢肺炎肆虐，口罩供不應求，台灣本地市民都紛紛表示已經買不到口罩。日前，台灣行政院長蘇貞昌宣佈禁止口罩出口一個月，表示只有「自救才能救人」，希望能確保本地口罩充足。

而歌手范瑋琪則在私人臉書針對該措施抨擊台灣行政院長是「狗官」、「王八蛋」，大駡是「低俗、沒人格的臭流氓行為」。貼文一經公開，不但讓兩岸網友駡戰更趨激烈，也引起大批網民不滿，紛紛湧入范瑋琪IG下留言。知道自己言語失當後，范瑋琪事後刪除文章並對自己的情緒性字眼公開道歉。

范瑋琪在私人FACEBOOK賬號上發表用詞激烈的貼文：

有網友發現范瑋琪私人FB賬號發表驚人言論。（網上截圖）

范瑋琪因失言引發口罩風波。（fanfan@IG） 范瑋琪道歉後仍然無法平息事件，依舊有大批網民湧入其社交帳號炮轟，而范瑋琪也疑似情緒失控，激動回覆網民留言，表示自己「不知道，真的不知道台灣居然缺罰（乏）口罩！」。提到自己得知日本捐了1000萬個口罩，才想要像幫助澳洲一樣，幫助同胞。不過，有網友指正范瑋琪的「日本捐贈1000萬個口罩」的消息來源有誤，而且數量是100萬個，並非1000萬個。之後，有報道澄清「日本捐贈口罩」實情是日本伊藤洋華堂公司應成都要求寄送口罩，根本沒有提及「捐贈」，證實中國新聞報道有誤。

范瑋琪在FACEBOOK公開帳號上發文道歉：

范瑋琪在FB上道歉。（FanFan.official@FB）

范瑋琪疑似情緒失控，回應網友留言：

事件越閙越大，范瑋琪在FACEBOOK上發長文「認錯」，承認自己「言多必失」，感謝家人包容自己「這個一天到晚闖禍的大笨蛋」。她在貼文中提到「人溺己溺，同理心去愛去關心身邊的人，不管是哪一國的人，不管是哪個種族」，不過感性言辭網民們依舊不賣賬，留言區謾駡聲一片。

范瑋琪在FACEBOOK上傳對家人的感謝文：

范瑋琪發長文，文中抱怨世界瘋狂。（FanFan.official@FB）

范瑋琪父親傳「千字文」安慰女兒：

然而范瑋琪「失言」事件也不是一次兩次，上年她也因在採訪中說漏嘴透露好友梁靜茹婚姻出現危機，而受到網友指責。事關「情歌天后」梁靜茹傳出婚姻破裂後，本人一直未就事件正面回應。而好姊妹范瑋琪在接受媒體採訪時，被問及梁靜茹離婚傳聞透過紀理人表示：「有聽說過」，為事件火上添油。雖然事後梁靜茹公開承認離婚，以及力挺好友范瑋琪，不過范范從此落下「大嘴巴」稱號，污名難洗。

范瑋琪和梁靜茹姐妹情深。（fanfan@IG）

更多梁靜茹和范瑋琪合照：

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炎亞綸——地質學家

炎亞綸地震說言論引熱議。（aayan1120@IG）

台灣藝人炎亞綸一向「心直口快」，説話過於率真耿直，因此也得罪過不少人。他在2015年曾經在個人FACEBOOK帳號上發表一貼文，説道：「好一陣子沒下雨，這周狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷」。「地震」言論一出，即刻引來網民嘲諷和批評，更戲稱他是地質學家。

有網民糾正炎亞綸錯誤言論，表示地震發生的成因是板塊和板塊移動所產生的壓力或地殼變動所引起，與下雨土質鬆軟沒有關係。不過炎亞綸則在該名網民的留言下反嗆：「您是地質系的嗎」，引起網上熱議，炎亞綸也慘被網友瘋狂揶揄。

炎亞綸和鬼鬼曾因地震事件有心結。（gemma_811@IG） 事後炎亞綸就自己發表未經科學證實的理論而道歉，表示自己「造成大家擔心混淆視聽影響莘莘學子錯誤的觀念」，他還表示經過證實那天台灣地震的確切主因是板塊擠壓造成。不過「地震說」依舊如影隨形，無法在人們心中抹去，時不時就會被網友拿出來調侃。就連炎亞綸的好友鬼鬼（吳映潔）也在媒體前開玩笑說：「這也要問我，我又不是地質學家」，讓炎亞綸十分受傷。

炎亞綸就「地震說」道歉：

事後炎亞綸接受采訪時坦言「地質學家」事件讓自己承受超大壓力，讓他第一次鋪天蓋地地感受到所有的關注和嘲諷，甚至表示那時候覺得「天…就差點要掉下來」。他表示自己「失言」導致自己在網絡上遭受不少攻擊，一度覺得自己又要重新跌入「抑鬱症」的深淵，他形容自己歷經一段很長很痛苦時間才能走出陰霾。

炎亞綸坦言「地質學家」事件讓自己承受超大壓力。（aayan1120@IG）

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陶晶瑩——「台灣真的好high！」

陶晶瑩是台灣著名主持人。（momoleelee@IG）

「快人快語」的台灣主持天后陶晶瑩也發生過嚴重的失言事件，事關當時台灣高雄大寮監獄發生一起受刑人挾持典獄長等人質事件，全台民眾都高度關注，氛圍緊張。不過藝人陶晶瑩卻在微博PO文，附上劫獄新聞的圖片，並配文：「台灣真的好high！」不恰當的言論馬上引起爭議，受到大衆不滿。

陶晶瑩在微博發表不恰當言論。（陶晶瑩@微博）

陶晶瑩隨後刪除貼文，在FACEBOOK上發出兩個貼文就事件道歉，表示自己用「high」這個形容詞是爲了表達「勁爆」、「難以相信」的意思，並且希望事件平和落幕。不過不少網友都認爲當時狀況敏感，身爲公眾人物就算沒有惡意，也應該小心用詞。

陶晶瑩就事件道歉。（陶晶瑩@FB）

陶晶瑩公開道歉才平息眾怒。（momoleelee@IG）

藝人們作爲公眾人物獲得多少關注，就該負起多少責任，一舉一動對社會大眾都有舉足輕重的影響。因此「謹言慎行」方爲上計，所謂「言多必有數短之處」，懂得用智慧説話也是一種修養。