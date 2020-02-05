10個得罪網民的台灣藝人　范瑋琪「小孩都得冠狀病毒」僅排第三

藝人、網友嘴砲大戰你跟上沒！俗話說藝人也是人，但身為公眾人物不免容易受到大眾的檢視、評頭論足，因此如何維持自己的修養、保持好脾氣不一般見識，是許多名人終身都在學習的事情——不過也有明星秉持著「忍無可忍就無須再忍」的底線，一言不合就跟網友槓上！DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出了前十大網路上熱議的、最新一期「藝人（台灣）VS網友」吵架事件簿，你有沒有跟上這波八卦潮呢？

被爆與「契爺」發生性關係純粹為上位？即睇第10至第4位得罪網民的台灣藝人▼▼▼

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第三名：范瑋琪

隨著武漢肺癌疫情升溫，政府也訂定了不少因應措施，但這些政策有些人喜歡有些人不喜歡，像范瑋琪就對「禁止口罩出口」持反對意見，用私人帳號罵行政院長蘇貞昌是狗官，引發網友批評。眼看砲火越演越烈，連品牌粉專也被留言灌爆，范瑋琪也數度道歉，老公黑人也出面幫忙滅火，但網友的猛烈攻勢讓范范似乎又沈不住氣對網友崩潰，嗆聲「我全家暴斃你最開心了對嗎？」

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范瑋琪罵完蘇貞昌「狗官」後被圍剿，疑情緒失控反擊網民「妳全家死光小孩都得冠狀病毒去死下地獄」。（IG截圖）

第二名：謝和弦

人稱「扣哥」的謝和弦前些年因躁鬱症不斷與網友發生網路口角，不料才挺過了躁鬱症風波、病況逐漸穩定的他，近期卻因花邊新聞佔據了媒體版面，除了與小三莉婭天天高調曬恩愛，也不忘公開與前扣嫂KT嗆聲，許多網友表示謝和弦愛妻魔人形象破滅，更心疼一路陪他走過低潮的KT，到謝的社群媒體上留下謾罵的字句。對此，謝也不甘示弱，不斷嘲諷網友「是跟你很熟？」、「我比較愛大麻」等字句，還被抓包疑似用小帳以三字經回敬網友，讓人看傻了眼。

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謝和弦與小三莉婭天天高調曬恩愛。（IG@chord0415）

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第一名：詹惟中

號稱是56歲「首投族」的台灣命理師詹惟中，前陣子不僅公開表示自己要為韓國瑜投下「人生第一票」，更公開表態、認為高雄市長韓國瑜會在2020的總統選舉中贏60萬票，此言論引來網友兩極評價。而面對網友質疑的聲浪，詹惟中則表示這些批評只會讓他更堅定，直批「當你遇到這些酸民，就像妖魔鬼怪一樣，你必須像怒目金剛去反制他們，才能避免助紂為虐。」

台灣名命理師詹惟中。（Facebook@詹惟中/就是愛算命）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月04日至2020年02月03日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『藝人、網友對嗆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】