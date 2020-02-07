一家六口剩數盒口罩　林盛斌婉拒朋友幫助：轉送畀弱勢社群先

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著名演員、主持及娛樂公司老闆林盛斌（阿Bob），今日就由馬來西亞順利回到香港，返港後即與家人相擁在一起，並在IG上寫道：「『放心，唔駛驚，有我喺度！』終於，一家團聚了。」溫馨場面令人感到幸福又窩心。

一家6口，真係辛苦晒。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob接受《香港01》訪問時說：「我同屋企人有10日冇見啦，所以到屋企之後先搵工人姐姐幫我哋影張相。」原來他因為要宣傳新戲《財神2020》而要到大馬吉隆坡工作，而家人則因為初二到日本旅行，所以要分開10日。他還透露了大馬的情況，說：「相對地馬拉嘅氣氛就冇香港咁緊張，路上面大約10個有一個人戴口罩，不過超市嘅口罩就已經俾人掃晒啦。」

《財神2020》在首日開晝，已經成為了大馬華語片No.1。（IG@bob_lamshingbun）

他續說，其實在當地訪問時，傳媒與他們一行人都會戴上口罩做訪問，拍照時才會除了口罩，其實安全措施都做得十分足夠。問到他會否擔心屋企不夠口罩存貨時，他就說：「我哋過年都擔心身體健康，所以屋企都有幾盒剩，每個人大約十幾個左加，好夠用。」

阿Bob表示，現時一家6口都會盡量不外出，所以口罩存貨還算可以。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob也說，其實有朋友曾經問他是否需要口罩，他說：「有朋友知我屋企多人，有問我要唔要口罩。我話：『有留返畀真正有需要、老人家同弱勢社群先。』如果有多嘅，我都希望大家轉贈畀身邊有需要嘅人，例如潔淨工嗰啲每日都要返工嘅人。」

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