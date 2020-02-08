【愛的迫降】玄彬高中時期係著名校草　未出道已擁有粉絲後援會

tvN韓劇《愛的迫降》熱播，當中飾演北韓軍官李正赫的玄彬更是人氣再一次大急升，他在劇中落力保護孫藝珍，相信不少人被他的魅力吸引住，陷入「玄彬病」！原來現實中的玄彬自少就憑帥氣的外貌俘虜不少女生的心，校草出身的他未出道就已擁有粉絲後援會？

《愛的迫降》中的李正赫自少就是校中焦點，擁有帥氣外表外，運動音樂也精通，是學校中所有女生夢寐以求的理想型。角色恰巧與現實中的玄彬一模一樣，初中及高中都就讀男校的他，曾是首爾江南區及松坡區非常有名的校草，玄彬的同學更爆料他是簡直就是「校園傳說」。雖然當時玄彬仍未出道，但已擁有粉絲後援會，只要提起他的本名「金泰坪」的話無人不曉。要數當時女學生心中的人氣排名，組合OPPA排名第一的話，玄彬就是排行第二，比H.O.T和Untitle等歌手還要高。

玄彬自少就長得非常清秀，與現在沒有太大分別。（Naver）

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玄彬五官相當清秀成為人氣王外，他的舊同學亦有大讚他是一個品學兼優的模範生，深受老師及同輩的喜愛，每當聽到自己人氣高的讚賞時都會表現害羞。玄彬的演員夢雖曾受到父母反對，可是他當初的堅持亦可算是收獲了很多。出道後的玄彬2011年以海軍身份入伍，當時他在體能測試中獲得了30分滿分中的29分，對每件事都認真的態度始終如一，難怪出道多年仍擁有非常高的人氣。

不少女劇迷看完《愛的迫降》後都自稱患上了「玄彬病」！（劇照）

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