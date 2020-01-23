【愛的迫降】劇集被告違反「國家保安法」　因玄彬犯下一個大錯？

由玄彬及孫藝珍主演的tvN韓劇《愛的迫降》熱播，上星期創下暫時最高15.9%的首都圈收視外，亦在亞洲地區掀起了一陣北韓熱潮。可是近日tvN竟收到舉報指劇集疑涉嫌違反了「國家保安法」，而警方已受理案件，正進入討論階段。

根據韓國傳媒報道，近日首爾地方警局收到來自韓國保守黨「基督自由黨」的舉報，指劇集《愛的迫降》過度美化北韓，涉嫌違反了「國家保安法」。基督自由黨表示玄彬在劇中飾演北韓軍人一角，盡力保護來自南韓的孫藝珍，塑造出和平且有魅力的一面，疑似觸犯了「讚揚鼓舞罪」。舉報的一方更強烈反對劇集，讚揚威脅南韓安全的國家，促請警方盡快立案調查。警方則回應，案件仍在討論階段，未正式展開相關調查。

《愛的迫降》於韓國及亞洲等地熱播，可是收到有關違反「國家保安法」的提告。（劇照）

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對於有保守黨團體對《愛的迫降》進行提告，不少網民都表示非常荒謬。由於劇集已註明「內容純屬虛構」，加上過去電視劇被判違反「國家保安法」的案例亦甚少，因此觀眾都未有過份擔心。有劇迷提出，《愛的迫降》亦有提及北韓有停電停水等的惡劣情況，未見得有美化之嫌，笑言應該是因為玄彬長得太帥氣才會引起爭議。脫北網紅姜娜拉（音譯）也在YouTube拍片分享過，劇集與現實中最大的差別就是在於，北韓根本沒有玄彬般高質素的軍人。

難道因為主角玄彬太靚仔，而造成美化北韓的錯覺？（劇照）

回顧《愛的迫降》中玄彬帥氣造型：