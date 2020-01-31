《愛的迫降》孫藝珍豪華大宅公開　劇迷眼利發現玄彬要分床瞓？

tvN韓劇《愛的迫降》熱播，掀起了一陣北韓熱潮外，兩位主角孫藝珍和玄彬在劇中穿着過的衣服也成為焦點。隨着劇情由北韓搬回南韓，富家女尹世理（孫藝珍飾演）的豪華大宅近日也成為網上熱話，當中她的衣帽間更是羨慕死不少女觀眾。

《愛的迫降》故事發展到孫藝珍已成功從北韓返回南韓，而玄彬則為了愛情潛逃入南韓，準備展開一場富家女匿藏高帥男保鑣的愛情故事。回到南韓，原來出身自財閥人家的孫藝珍，重新過回有錢人的生活，她的豪華大宅自然成為焦點。除了多次出鏡的橙色長梳化外，孫藝珍的衣帽間更是女生夢寐以求。作為在劇中擁有自家時裝品牌的孫藝珍，她的衣帽間放滿各式各樣的名牌袋、衣服、鞋子及首飾，擺放整齊儼如Show Room。

《愛的迫降》中最令女觀眾好奇的，相信必定是孫藝珍的衣帽間。（IG/@lykke_studio_official）

按圖參觀《愛的迫降》孫藝珍的衣帽間：

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孫藝珍通常會睡在床頭靠窗的大床。（劇照）

《愛的迫降》最新劇照：

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網上亦流傳不少《愛的迫降》孫藝珍豪華大宅的照片，氣派的裝潢突顯出女主角尹世理的氣勢外，竟然有眼利的劇迷發現玄彬和孫藝珍似乎需要分房瞓？作為《愛的迫降》的忠實觀眾，相信必定知道哪一間是孫藝珍的睡房，劇中亦可見她會睡在一張床頭靠窗，並有一張木枱放在床尾位置的大床。可是從照片中可見，原來大宅有另一間睡房，床尾放置了啡色梳化，看來二人即使同居但仍要分房瞓。二位主角住在同一屋簷下，感情會進一步升溫，還是劇迷幻想即將破滅呢？

現場可見有另一張大床，難道玄彬要分床瞓？（Naver）

繼續參觀《愛的迫降》孫藝珍豪華大宅：