【雙層公寓】22歲水越愛華甜美性感兼備　竟被網民踢爆係心機女？

Netflix真人騷節目《雙層公寓》自第一輯播出後大受歡迎，節目以半真人騷的形式，由拍攝團隊在無劇本之下記錄3對男女的同居生活。在《雙層公寓：東京2019-2020》中，三位靚女包括田邊莉笑子、奧山春花及渡邊香織各具性格，吸引不少人關注。不過隨着莉笑子及香織離開節目，公寓迎來兩位新成員水越愛華同木村花，不少觀眾都大讚愛華可愛又靚女！

田邊莉笑子已經離開了節目。（IG＠risako_tanabe）

水越愛華留着一頭長捲髮，加上笑容甜美，令人眼前一亮。（YouTube影片截圖）

現年22歲的愛華是櫻美林大學4年級生，她表示自己夢想成為空姐，喜歡乾乾净净感覺的男生。愛華一出場時戴着黑色畫家帽、留着一頭長捲髮，加上笑容甜美，令人眼前一亮。節目播出後，不少網友都大讚愛華靚女，而且打扮潮流，性格開朗，大受男士們歡迎。私下的愛華不時去旅行，更經常與朋友聚會，人緣相當好！

水越愛華經常在IG分享生活照。（IG@iamemika21）

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不過隨着節目發展，有觀眾認為愛華的性格缺點逐漸暴露。雖然她與木村花都是後期加入，兩人年紀相若，但外貌同個性都完全不同。作為印日混血兒的木村花是一位日本女性職業摔角手，受母親影響走上摔角的路，性格率直，她對田渡凌亦表現出有好感。但有一次愛華與凌在約會食完壽司回家後，愛華特登當着木村花面「曬命」，還說漏了對耳環在凌那裏，不少網民都覺得愛華好有心計，鍾意搞小動作。在最新一集中還有一場愛華與木村花坐低剖白的片段，木村花講講下還忍不住喊出來，不過好彩最後兩人都和好如初！

不少網民都覺得愛華好有心計，明知木村花對田渡凌有好感，依然搞小動作。（YouTube影片截圖）