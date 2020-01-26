【雙層公寓】日本真人騷揭男生帥氣外表沒用？最令女生心動竟是…

很多女生都是「外貌協會」成員，口裏説著男生要長得有多帥多好看，實際上最後真正「虜獲自己芳心」的那個男生，無論外表和類型似乎都與自己口中所説的那些「標準」有著天壤之別。 雖然女生一開始會被男生外表所吸引，但真正深入瞭解後，卻發現根本不是適合自己的「那杯茶」，反而一開始沒有太留心的男生，卻在不經意間產生好感。長得好看的男生根本沒有用？日本實境真人秀《雙層公寓》爲你揭曉這個理論是否屬實！

雙層公寓是日本真人騷。（th_6_tv@IG）

在Netflix熱播的日本實境真人騷《雙層公寓》（Terrace House）東京篇終於迎來第二季，該節目以三男三女同住一間別墅的形式爲主，展現生活中會發生的摩擦、情愫以及友誼。六位主角皆是素人，有著各自的職業，有的人住進公寓爲了戀愛、有的想提高知名度，該節目也號稱「完全沒劇本」，能夠展現成員們的真實面貌。

六位俊男美女同住一屋簷下，難免有曖昧情愫彌漫空氣之中，節目中劇情反轉再反轉，總是會令人意想不到。帥氣的男生根本無人問津，原來這種類型的男生才吸引人？

注意：以下内容含大量劇透！！！

《雙層公寓》東京篇S2 歷代顔值最高的一季

《雙層公寓》已經出了不少系列，地點包括美國夏威夷、日本東京和輕井澤，每季都會挑選不同的素人參加。而今季被評爲第一批成員顔值最高，全部都是俊男美女，個性風格也十分鮮明和强烈，讓演播廳内同時觀賞著的主持人也分外雀躍。

節目邀請三男三女素人參加。（th_6_tv@IG）

這次出演的三位女成員風格迥異，做著不同的職業，個性也大相徑庭，恰巧代表了三種類型的女生。

參加成員各有特色。（th_6_tv@IG）

點閱下圖查看女成員介紹：

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帥氣男生無人問津 原來女生們都對「他」有好感！

這次三位男成員也是來頭不小，來自不同的年齡段有著不同的職業，三人外貌同樣不容小覷。究竟哪一個型男最受歡迎？

很有想法的率直青年——松崎翔平

翔平曾在台灣生活。（matuzakishohei@IG） 主要居住在台灣的松崎翔平主要從事模特和演員工作，一身文青打扮的他給人平易近人的感覺，而且心思細膩，所以公寓中的成員們都喜歡找翔平傾訴。外貌來説雖然翔平五官不算深邃，但是白皙皮膚加上具有特色的面孔十分加分，整體形象算是「標青」，讓人過目不忘。 他的個性直率，有喜歡的女生會主動出擊，剛入住公寓時他對插畫家香織留下深刻印象，主動告白自己對「香織很有興趣」，馬上約她出去吃飯，兩人在言談間都表示互有好感，曖昧情愫不斷蔓延。

害羞天真的帥氣男孩——西野入流佳

流佳是公認的帥哥。（rukanishinoiri2019@IG） 年齡只有20歲的流佳因帥氣外表，一登場就虜獲各位「姐姐」芳心，在女生之間十分受歡迎，人氣很高。性格害羞慢熱的他，告訴大家自己只要和女性交談就會害羞臉紅，模樣十分可愛，惹人憐愛。 女生談心時也表示覺得流佳一舉一動都很可愛，很像小動物。不過即使擁有帥氣外表，但是相處久了之後，大家發現流佳思想過於稚嫩，喜歡天馬行空，很需要人照顧，女生們逐漸對他興味索然，甚至根本沒有把他列入戀愛對象的名單中。

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悶騷愛耍酷的「人氣王」音樂家——吉原健司