【雙層公寓】21歲混血插畫家蔡蘿倫履歷超厚　拍埋Marvel劇爆紅

《雙層公寓：夏威夷》為Netflix上架的日本實境節目，其中一位意大利、華裔混血的插畫家Lauren Tsai（蔡蘿倫）更因節目而爆紅，成為了全球矚目的新星。節目播出的三年後，她更被邀參與拍攝Marvel劇集X-Men外傳《Legion》（港釋：潛能異士）成為第三季的主角「Switch」，再者，她更當選成為2020年Netflix電影《Moxie》的女主角之一「Claudia」。如果要數今年的超級新星，這位集插畫家、模特兒以及演員於一身的Lauren Tsai絕對榜上有名。 不過，大家又對她有幾了解呢？

Lauren Tsai（蔡蘿倫）今年仲有一套Netflix電影《Moxie》。（IG@laurentsai）

Lauren Tsai出生於1998年美國麻省的小城市，爸爸是華裔美國人，母親則是意大利裔美國人，家中還有兩位姐姐。在她7歲的時候，一家人就搬到了夏威夷居住，所以從她的外表上，總是會透露出一點點的夏威夷氣息，又可能是生活在夏威夷的關係，她從小就喜歡繪畫。在一篇訪問中，她就提起過自己經常在母親哄她入睡後，偷偷起來在夜光下用Marker筆在便利貼上畫畫，並將這些畫作形容是她的日記。

Lauren Tsai（蔡蘿倫）也是一個知名插畫家。（IG@laurentsai）

11歲那年，她曾到了日本廣島做了6個星期學校的交換生，她更因此而開始學日文，2014年更遠赴到日本做模特兒。直至到2016年，她在Facebook上看到《雙層公寓：夏威夷》的面試，以兩張自拍照和數張插畫面試後，就錄取成為嘉賓之一。成為人氣新星後，她就在2017年搬到日本居住，並發展她的模特兒事業。《雙層公寓》播出後，她也成為了模特兒界的新寵兒。同年，身兼插畫家身份的Lauren Tsai更為Nike跑鞋繪畫鞋面，藉此成為了波鞋迷心中的「Nike女神」。

蔡蘿倫獲選為2019年「全球100張最美面孔」第18位。（IG@laurentsai）

不過她並沒有止步於此，早在加入《Legion》之前，她曾替Marvel繪畫過2018年漫畫《The West Coast Avengers》的封面。翌年被選為《Legion》第三季的主角後，才正式簽約荷里活公司，並搬到洛杉磯居住。值得一提的是，她在2017年至2019年已連續3年獲美國電影網站TC Candler選為「全球100張最美面孔」之一，在2019年她的排名就已從46位上升至18位。

最近搬咗洛杉磯。（IG@laurentsai）