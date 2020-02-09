【武漢肺炎】黃曉明捐錢捐乾衣機不特止　南非購買上萬口罩支援

武漢肺炎肆虐，至今導致內地許多省份城市以及國家地區的確診人數不斷上升，疫情的蔓延令不少人感到擔憂。而在內地娛樂圈中有不少藝人朋友對此疫情相當關注，其中黃曉明更不遺餘力地透過各種渠道進行支援。

近日就有網友在微博爆料，指出黃曉明最近透過朋友在南非購買了兩批口罩共37000個，主要是捐贈給天津的所需醫院，目前這一些物資已經陸續送達中，對此有不少網友對黃曉明的舉動讚不絕口，事實上他已經不是第一次用心做支持工作，在此之前他已經捐錢﹑捐乾衣機﹑捐食用油，可見黃曉明為了此次疫情真的傾盡全力。

黃曉明為疫情出心又出力。（黃曉明微博圖片）

據網友指出黃曉明透過朋友在南非購買的37000個口罩是分別是送給天津南開醫院的醫療人員﹑天津地鐵同天津寶坻區的工作人員，而有部份口罩亦已經送達所需單位上，就好似天津地鐵方面已經收到，還在微博留言貼文感謝黃曉明的愛心支援，其餘部份仍然在運送的路途中。然而除了以上單位之外，37000個口罩還保留一些運送去武漢疫區當中。

透過朋友在南非購買37000個口罩。（BOBO薇薇微博圖片）

事實上，黃曉明除了此次捐贈口罩之外，在早前他聯同老婆Angelababy（楊穎）合共捐出100萬人民幣（約110萬港幣），之後以個人名義再捐贈20台乾衣機同140桶食用油，為此情疫情出心出力值得大家敬佩。