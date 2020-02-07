【武漢肺炎】章子怡發文悼李醫生：最早發出警報的醫生就這樣走了

內地武漢肺炎肆虐，導致國內多個省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，並出現多宗死亡個案，令不少人對此疫情甚感擔憂。而近日在內地被視為此次疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮就因為感染武漢肺炎而病逝，終年34歲。不少人為此感到憤怒與哀痛，而內地女星章子怡更因為李醫生的離世，罕見地在個人微博動怒直言：「那張恥辱的訓誡書耽擱了多少生命！」不少網友都因為她的敢言而紛紛大讚。

章子怡在微博為李文亮發聲。（章子怡微博圖片）

目前正在美國專心坐月子的她，非常關心是次武漢肺炎疫情，當得知李文亮醫生因感染武漢肺炎最終因為搶救無效去世之後，她就第一時間透過微博發聲，敢言地怒罵：「最早發出警報的醫生就這樣走了！那張恥辱的訓誡書耽擱了多少生命，他才34歲，他還有一個未出世的寶寶！痛心。」不少網友看見章子怡的貼文之後都紛紛大讚，認為她敢講真話非常了不起，大家留言說道：「她說得沒錯」﹑「太敢說了」等，是大家最敬佩的演員。

李文亮醫生因為感染武漢肺炎離世。（中國播音主持網﹑李文亮微博圖片）

李文亮醫生是第一波發現華南水果海鮮市場出現七宗SARS病例的「八君子」之一。然而他之後只是在私下於微信同學群裡與同學討論交流此冠狀病毒的疫情，沒想到事後遭到武漢當地警方以「散布謠言」查處，之後在1月3日亦要他簽下「訓誡書」，自認「在互聯網上發布不屬實的言論」。而此「訓誡書」目前亦展貼在他的個人微博置頂位置上。