【武漢肺炎】鄧超孫儷低調向醫院送物資　被指捐錢少獲網友平反

內地武漢肺炎肆虐，至今導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，疫情的蔓延令不少人非常擔憂。而在內地演藝圈有非常多明星藝人非常關注此疫情，他們均透過不同的渠道進行支援，而早前鄧超與孫儷夫婦就因為齊齊合捐30萬人民幣（約33萬港幣），就被廣大網友吐嘈捐得太少引起批評。

不過近日就有網友為他們夫婦二人發聲平反，指出他們除了合捐30萬人民幣（約33萬港幣）之外，還在私下默默地捐了許多物資給8家醫院，認為他們只是低調行善而已，望其他網友不要再指責他們。

【武漢肺炎】鄧超孫儷合捐30萬人仔被嫌少 網友狂鬧孤寒揚言抵制

孫儷﹑鄧超夫婦二人早前被網友狂鬧捐得少錢。（鄧超微博圖片）

經朋友聯絡醫院送物資 網民：超哥一直很低調！

據網友在微博貼圖指出，孫儷﹑鄧超夫婦二人並沒有透過當地的紅十字會作出捐物資，而是親自透過朋友聯絡缺乏物資的醫院，隨後才想辦法去添購物資進行支援，據指他們捐贈的物資送達了8間醫院，一箱箱的所需用品已經安全到所需醫院的手上。另外，有醫院的工作人員更看不過眼有網友不斷批評他們夫婦二人，就在微博貼圖貼文表明收到他們夫婦二人的物資，力證他們行善不遺餘力，望上一波負評浪潮可以停止。有網友眼見他們如此低調行善，索性在微博留言批評指責他們的人：「超哥他們一直很低調的」﹑「求噴子別再黑他們了」等，直言不了解真相之前，就不要胡亂指責。

孫儷﹑鄧超夫婦二人原來捐了不少物資給所需醫院。（吃瓜少年日爆社微博圖片）

有醫院工作人員為他們夫婦二人平反。（微博截圖）