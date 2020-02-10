林志玲AKIRA渴望普通夫妻生活　餐餐有新意成異地婚姻最大好處？

台灣「國民姐夫」AKIRA昨晚擔任2020台北燈節開幕表演嘉賓，他演出結束後受訪，提到現在新冠肺炎疫情，想為不安的民眾加油打氣。AKIRA表示，自己不是這方面的專家，不便多做評論，但演出時看到台下觀眾都有戴口罩，進出各種場合也都有工作人員戴著口罩為大家量體溫，相信台灣面對防疫態度謹慎。

他平常嚴格執行自我健康管理，除了運動健身，勤洗手、戴口罩、漱口等皆有做。AKIRA衷心期盼大家可以攜手共度難關，正巧林志玲日前才以手寫信的方式為武漢加油，AKIRA和太太夫妻齊心，盼望疫情能早日過去。

台灣「國民姐夫」AKIRA昨晚擔任2020台北燈節開幕表演嘉賓，他演出結束後受訪，提到現在新冠肺炎疫情，想為不安的民眾加油打氣（聯合新聞網授權使用）

面對粉絲們對他們做人進度的期盼，AKIRA坦言不會有壓力，一切都看林志玲的規劃。他從去年結婚至今，自認生活沒太大變化：「不過結婚是兩個人的事，主要我的思考方向不同了，責任感變多了，視野也更寬闊，真的成長許多。」

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西洋情人節將至，AKIRA也透露會和林志玲一起慶祝：「我們也是普通夫妻，一般人會做的我們都會做。」他透露，正如台灣粉絲所知，林志玲很喜歡照顧別人，也喜歡帶給別人驚喜：「我本身也是希望大家都開心，所以我們都會彼此準備驚喜。」

他們夫妻價值觀合拍，平常在家也是輪流下廚，林志玲擅長台灣料理，AKIRA最常端出日式拉麵，家裡的餐桌上充滿不同特色的美食。但AKIRA坦言，私下講中文的機會不多，如果臨時要考他中文，他很難記得起來，畢竟生活上實在太少用了。他每次來台出席活動前都會努力惡補，現在最常掛在嘴邊的就是「很開心」還有應景的「恭喜恭喜」，以及提醒粉絲、媒體不要推擠的「小心小心」。

他上個月才隨EXILE放浪兄弟來台出席台視除夕特別節目錄影，成員們不僅表演得相當開心，更對台灣更留下極佳印象。放浪兄弟家族多年來也有到過海外表演的經驗，但已經很久沒有全員到齊。錄影後大夥一起去了慶功宴，AKIRA也留意成員們的反應：「大家都很開心，也都說很喜歡台灣，已經等不及想趕快再來。」

林志玲夫婦新婚後，即於師弟團EXILE TRIBE三代目 J SOUL BROTHERS新歌MV中飾演千年戀人：

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