林志玲閃嫁 AKIRA超幸福曬恩愛　重新規劃人生：會將家庭好好經營

45歲林志玲今年6月閃嫁「放浪兄弟」日本男星AKIRA，婚後仍積極從事她最愛的慈善義賣活動，日前她接受大陸媒體《中國新聞周刊》專訪，再次表明未來會以家庭及慈善事業為主，演藝活動不會擺在生活的第一順位，繼續傳遞正能量。

林志玲在訪談中表明自己與AKIRA之所以結婚，就是覺得時間到了，再加上她希望自己能更有勇氣爭取自己的幸福，「我現在要專心把自己的人生，包括我的家庭、我的慈善事業好好經營，我就無怨無悔。那演藝圈這些，如果鎂光燈現在就關掉了，該下舞台了，我充滿感謝，深深一鞠躬」，本報記者洽詢林志玲的經紀人寶玟，她也欣然回應「愛心」的表情符號，也是希望多年來喜歡林志玲的粉絲們，可以在未來的時光裡多多響應她的義舉。

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林志玲將於今(8)日舉辦第6次的「志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣」活動，為了讓更多人參加這次活動，林志玲還另外獻出獎品，只要義買金額到2000元，便能獲得林志玲與AKIRA的專屬婚禮喜糖，若是滿10000元，更能獲得基金會限量訂製款幸福摩天輪造型音樂盒。志玲姊姊慈善基金會也公布前5次義賣活動中的結餘，高達19萬7350 元，志玲姊姊慈善基金會也特地將善款補足至63萬餘元，已資助項目包括發展遲緩孩童早期療育輔具、原住民舞蹈傳習經費、燒燙傷友身心理重建經費、獨居長者起居關懷，目前已幫助116位孩童、青少年及長者。

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