《想見你》收視再創新高　一人演繹三種情緒柯佳嬿崩潰大哭

柯佳嬿、許光漢主演台劇《想見你》日前播出第12集，平均收視1.83再創新高。柯佳嬿在劇中詮釋3種狀態，除了陳韻如、黃雨萱兩角，還要飾演「陳韻如假扮黃雨萱」，難度超高，幕後花絮曝光她甚至在同一場景不斷轉換演出3種狀態，讓網友驚呼這部戲有望橫掃金鐘，也看好柯佳嬿再度角逐視后。

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而陳韻如「黑化」後被網友大罵「變態」、「噁心」，戲中大家也都喜歡她另一個身分黃雨萱，當柯佳嬿說到：「我也不喜歡以前的自己。」這句對白時其實在忍淚，下戲後崩潰大哭、久久無法平復情緒，事後她才對幕後花絮鏡頭透露，自己學生時期也一度是「陳韻如」:「我以前念書也是很內向害羞，去到哪裡都很不自在，感覺自己跟大家或是整個環境都很格格不入。」

後來進入演藝圈、成為演員，柯佳嬿才好好探索自己的內心，她感嘆：「我覺得擁抱自己全部是一件很重要的事情，但這個也是我長大以後才學會的。」又笑稱到現在也還不覺得自己是大人，但一直都在「好好感受自己心境變化」。

飾演黑化的陳韻如令柯佳嬿想起學生時代的自己：

大文在劇中飾演黃雨萱的好友，她表示拍攝期間與自己的角色一樣都很歡樂，柯佳嬿還會不斷和大家分享零食。《想》劇情節燒腦，導演希望大家了解整齣劇的狀況，大文透露，只拿到自己戲份的劇本，也拿到除了最後一集的其他劇本，也顯示導演對結局保密到家。而演員們在12集直播時，也提到下集將揭曉的結局，許光漢形容是「最適合」的收尾，柯佳嬿則說是「能做到的程度中最好的結局」。

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