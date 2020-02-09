【想見你】網絡瘋狂討論劇情　導演黃天仁保證：結局不會爛尾！

台灣中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》，劇中牽扯穿越、懸疑、多角愛情糾葛，演員演出卡關，導演黃天仁6日受訪坦言也卡過關，表示：「因為角色情緒都很重，時空又很破碎，必須重新梳理順的時間軸，常常會陷入自我懷疑之中，回家就會很懊惱，卻又要在演員面前裝沒事。」。 「想見你」故事接近完結篇，網路討論度狂燒，黃天仁掛保證：「結局不會爛尾」被問是不是悲劇？他笑：「應該不是吧。」

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導演黃天仁也肯定在劇中飾演變態班長、醫生角色的顏毓麟一路以來的成長，從「荼蘼」第一次擔綱男主角到「想見你」，前後和金鐘視后楊丞琳、柯佳嬿對戲，演技大噴發，導演更直呼當初選角時，有10多人選，最後選到剩3、4人，一看顏毓麟的演出就讚「就是他了」。

柯佳嬿身為女主角，故事起源、靈魂、時間軸全繞著她轉，黃天仁說，曾和柯佳嬿在客串「稍息立正我愛你」時有過短暫接觸，合作「想見你」前並不熟，反而和謝坤達熟識，因此坤達加入導演討論，表示現實中柯佳嬿的個性就是劇中分飾兩角的組合，過去是性格陰沈、孤僻「陳韻如」，後來則是活潑陽光的「黃雨萱」，看到柯佳嬿的演出，黃天仁說：「真的很驚訝，覺得她拿捏的很好。」

許光漢更因「想見你」人氣扶搖直上，黃天仁坦言當初男主角人選確實難選，在3、4個人選中舉棋不定，最後許光漢出線，則因當初自己在「植劇場」時就對許光漢有印象，加上雙方合作過「稍息立正我愛你」，許清新、可塑性高，笑說：「但我真的沒有想過他會爆紅。」施柏宇飾演的莫俊傑，是全劇主要演員中唯一沒穿越的角色，黃天仁解釋：「就是劇名，他（莫俊傑）沒有想見的人。」導演和編劇吵最兇的部分，就是針對「莫俊傑」角色走向，最後雙方各退一步取得平衡點。

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