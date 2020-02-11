Netflix將拍《生化危機》劇集版　網民高呼：想再睇Alice殺喪屍！

由Capcom出品的人氣電子遊戲《生化危機》（Resident Evil）曾被改編拍成電影系列，更拍足15年。繼2017年推出最終章《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）後，雖然有消息指，電影公司Constantin Film有意為這個系列推出全新篇章，但自此以後一直沒有下文，相隔三年，日前有消息指Netflix將會開拍劇集版，更會於今年6月開鏡，令一眾「生化迷」相當驚喜。

消息一出後，大批粉絲都表示興奮，更希望能夠看到Milla在劇中出現。（劇照）

其實Capcom面對這個「吸金力」強勁的IP，去年已經推出新遊戲《Resident Evil 2》（生化危機2重製版／惡靈古堡2 ）再掀「生化潮」，同時Netflix方面都透露過有意將這個系列改編為電視劇本，日前就有網民發現Netflix的媒體中心「洩漏」劇集的故事大綱，雖然很快就被刪除，但消息已經在網上廣傳，除了集數、開鏡日期之外，更有部份故事背景流出。

根據網傳的資料顯示，劇集版的《Resident Evil》不會重拍遊戲既有故事發展，時間線的開端，是在1998年於Raccoon City爆發的「T病毒」（T-Virus）26年後 ── 即時間線已經在最新的《Resident Evil 7》之後，發生的地點是Clearfield小鎮，這個地方將會面對三大勢力威脅，分別是在遊戲裏虛構的商業巨企「Umbrella Corporation」、已荒廢的Greenwood Asylum（瘋人院），以及華盛頓（美國政府）。「在『T-Virus』被發現後的26年後，上述三方的秘密將會被公諸於世。」而劇集亦會揭露更多跟「Umbrella Corporation」有關的黑歷史。

劇集版首季8集 赴南非取景最快2021年上架

同時有外國傳媒發布了《Resident Evil》的製作日程，指出Netflix今次會跟Constantine Films聯合製作劇集，而首季共有8集，每集長一小時。製作團隊會於四月開始前期工作，然後在6月至10月遠赴南非拍攝，預計最快要到2021年上架。另外，網站Splash Report報道，指有知情人士透露，劇集主角將會是S.T.A.R.S隊長兼Umbrella高級職員Albert Wesker的女兒Jade和Billie，並會以2036年及2022年的兩個時空雙線發展，而發生的地點是Raccoon Two。消息一出後，大批網民及粉絲都表示極為興奮，更希望可以再看Wesker死對頭兼主角「Alice」的美娜祖華維茲（Milla Jovovich）殺喪屍，對於上述傳聞，Netflix及美娜暫時還沒有任何回應。

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