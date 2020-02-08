【生化危機】美娜祖華維茲分享餵母乳相　網民：仲好身材過以前

改編自遊戲的喪屍電影《生化危機》系到，女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）今年44歲，近日再誕下一小寶寶，更在個人Instagram上傳剛出生的BB相，開心跟影迷分享喜訊。

美娜祖華維茲一家人都十分期待BB女的誕生。（millajovovi IG）

美娜祖華維茲在個人Instagram跟大家分享了在2020年2月2日上午8點56分出世的女兒，BB的名字是Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson，Osian是威爾士人男孩的名字，發音為O-shin，她自言知道名字很長，但因為家人都有不同意見，如果最後BB想減去一些名字的話，至少以後長大了可以再選擇。其後她又講到BB很漂亮，頭髮比其他女孩都要輕，而且非常結實，以後更會發布更多照片供大家觀看。

美娜祖華維茲有在IG上預告自己要去醫院準備。（millajovovi IG）

在多張照片中，最觸目的必定是美娜祖華維茲公開自己的餵人奶相，雖然有網民笑言她拍《第五元素》時，上圍仍未有這般豐滿，升Cup至少兩個碼。事實上作為一名媽媽餵人奶是件既辛苦又偉大的事，加上現時社會進步，不少媽媽不用再躲在洗手間揼或餵人奶，令到媽媽和BB一樣舒適。

美娜祖華維茲公開自己的餵人奶相。（millajovovi IG）