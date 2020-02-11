《Nature Is Speaking》眾星聲演警世故事：人類出現，一切亂了套

隨着世界各地都爆發災難，一條公益短片《Nature Is Speaking》再次走入人們視線，由蘋果公司的廣告創意七彩Lee Clow製作，內容涉及大自然的母親（Nature Mother）、海洋（The Ocean）、雨林（The Rainforest）、土地（The Soil）、水（The Water）、紅木（The Redwood）、珊瑚礁（Coral Reef）、花（The Flower），這是首套將大自然元素擬人化，以「第一人稱」講述自然與人類關係的環保影片，集齊8位荷里活一線巨星以及奧斯卡得主為影片聲演，茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、Harrison Ford、Kevin Spacey、Edward Norton、彭妮露古絲（Penélope Cruz）、羅拔烈福（Robert Redford）、Ian Somerhalder、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）。該短片在全球33個國家同地區，獲得逾4600萬的點擊量，並發布了10個語言版本，瀏覽量超過20億，而中文版由蔣雯麗、姜文、葛優、陳建斌、周迅、濮存晰以及湯唯演繹，第二季還有張艾嘉、甄子丹、梁朝偉、陳沖、馮小剛。

8位聲演藝人都是荷里活的一線名人。（微博@大自然在說話公益項目）

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