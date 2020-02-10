除了美國電影《世紀戰疫》（Contagion）、韓國電影《戰疫》之外，2018年1月首播的日劇《不自然死因研究所》（アンナチュラル／Unnatural）也可謂是「預言神劇」，由石原里美主演，野木亞紀子擔任編劇，第一集「無名之毒」講述的便是「冠狀病毒」，兩年後，亦即2020年1月，「新型冠狀病毒」肆虐中國。

《不自然死亡研究所》的播出時間正好是兩年前的一月，誰又會想到兩年後的同一時間人們真的飽受疫情困擾呢？（豆瓣）

第一集中，一對父母委託「不明死因研究所」（UDI：Unnatural Death Investigation Laboratory）調查兒子死因，35歲的死者高野島渡（野村修一飾）在獨居寓所中無故身亡，兩日後才被女友馬場路子（山口紗彌加飾）發現。石原里美扮演的是UDI的一名法醫，調查由解剖屍體開始，她發現死者腎部有嚴重淤血，推斷可能由中毒引起，但奇怪的是，與高野島渡接觸過的同事敷島由果（田中こなつ飾）在其死亡第二日也突然離世，兩起案件似乎有所關聯，令UDI的同事們誤以為是馬場連環投毒，但當調查兩位死者吃過的食物後，並未發現任何有毒成分。

石原里美在劇中飾演UDI法醫。（影片截圖）

在調查過程中，石原里美得知高野島渡死前曾前往沙特阿拉伯出差，回國後就感冒了，當時還傳染給了同事由果，而死者正是感染了冠狀病毒，罹患中東呼吸綜合症（MERS）。

MERS就是和SARS以及今次發現的新型冠狀病毒一樣，屬於目前已知可以感染人的冠狀病毒之一，主要通過飛沫傳播，致死率高達38.5%。

排除了死者中毒的可能性，而死者之前又前往過沙特阿拉伯，因此石原里美很快聯想到了與中毒有同樣症狀的MERS。（影片截圖）

證實冠狀病毒之後，新聞很快告知大眾，而所有與高野島渡以及敷島由果接觸過的人都要隔離。為防止被感染，所有人都戴起口罩，勤洗手，對各個地方金行消毒，劇集畫面與大家正在經歷的一切無異。

冠狀病毒爆發後，所有人都戴起口罩，做好自我保護措施。（影片截圖）

整個日本陷入MERS的恐慌當中，媒體在談論時質疑高野島渡由沙特阿拉伯返回，為何沒有主動去機場防疫站檢查，一時間所有矛頭直指高野島渡，認為是他將病毒帶回日本，引發了這次疫情，隨之而來的是市民此起彼伏的聲討、謾罵。

高野島渡迎來網絡上鋪天蓋地的責備聲。（影片截圖）

在高野島渡的喪禮上，女友為他澄清「他在回國三日後去體檢了」，結果顯示一切正常，但一般檢查根本查不出冠狀病毒，明明是一位有良心的公民，卻被冠上十惡不赦的罪名，高野島渡的父母、女友都深感悲痛。

女友為高野島渡平反，表示對方非常自覺，回國後發現感冒已經去醫院做檢查，結果是一切正常。（影片截圖）

然而，事情並沒有就此完結，石原里美得知高野島渡回國後與女友有過親密接觸，甚至激吻過，但女友並未感染。事實上，高野島渡去醫院檢查時，同一時間出現了8名感染者，該醫院有冠狀病毒研究組，如果是病毒洩露，高野島渡極有可能是受害者之一。

石原里美推斷高野島渡極有可能是前往醫院做檢查時被感染。（影片截圖）

醫院隱瞞病毒洩漏 死者被指播毒含冤

UDI通過殯儀館渠道，得知該醫院近一個月來死亡人數倍增，當中18位都死於舊疾復發的急性肺炎，腎功能衰竭以及急性呼吸窘迫，這與MERS的症狀相似，但醫院沒有對外公布。這時醫院出現了第19位症狀類似的死亡病人，經過檢測抗體的變化階段，發現這位病人比高野島渡感染的時間更早，儘管院方一直矢口否認，但在檢測報告面前百口莫辯。

好似石原里美的一句說話：「隱瞞病毒洩漏，等同於散播無名的毒素，大量無辜的人因此死了。」

如果及時告知病毒存在的可能性，就會有很多人倖免於難。（影片截圖）

最後，醫院院長公開宣布冠狀病毒的真實來源，承認院方洩露病毒，釀成高野島渡同敷島由果的悲劇，並澄清高野島渡是受害者，院長也因此引咎辭職。

石原里美讓院長恢復高野島渡的名譽，再對比當下疫情中的人和事，令人感慨萬分（影片截圖）

病毒怎及人性可怕？！

看到這裡，相信大家或多或少感受到劇情幾乎同此刻發生的事情一模一樣，本以為尋常的咳嗽發燒導致死亡，引發一連串恐慌，對疫情的隱瞞，查找病毒源頭，對感染者的謾罵，市民的惶恐不安……就好似時下很多人針對武漢甚至湖北人，以及對他們進行不好的言論，也有很多人在被隱瞞的情況下毫不知情被感染，成為「傳染媒介」….. 說穿了，病毒又怎及人性可怕？

劇集的最後一幕可謂意味深長。（影片截圖）