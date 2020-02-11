【武漢肺炎】娛樂圈首個案例？　內地女星唐一菲自爆家中3人確診

新型冠狀病毒近月來肆虐全球，爆發地武漢更一早實施封城，防止疫情擴散。而內地女星唐一菲與老公凌瀟肅剛好今年在女方家鄉武漢過春節，昨日（10日），唐一菲在節目《天天向上》中透露，家中有3位親人確認感染，成為華人娛樂圈中有家族感染的首位藝人。

唐一菲講道，往年一直都在北京過年，正好今年全家人都在武漢，包括她的父母、孩子等等，全屋共有8個人。她直言武漢肺炎的情況比自己想像中嚴重，「我前段時間才知道，我的舅爺爺、舅奶奶、小姨全都感染了。」當中舅奶奶已年近80歲，所以情況較其他兩位家人來講更嚴重一些，但好在他們的意志力堅強，通過治療之後，現在已經無礙。

事後，唐一菲也在微博為家人打氣：「舅爺爺加油！舅奶奶加油！小姨加油！給所有不幸感染的人們加油！武漢加油！中國加油！」

唐一菲在節目中透露，原本當時有家庭聚會，但因疫情太嚴重而取消，而家中有3位親人確診武漢肺炎，如果當時有一起吃年夜飯，自己同老公也無法參與節目了。（視頻截圖）

今年39歲的唐一菲畢業於中央戲劇學院， 2008年在新版《紅樓夢》中飾演「秦可卿」一角而廣為人知，出道多年的她，與不少香港藝人包括劉德華、馮德倫、歐陽震華等都合作過，曾在電影《異空危情》中扮演應采兒師姐「肖聽琴」，於《未來警察》中出演反派角色「斐娜」。去年還與楊千嬅共同拍攝了真人騷節目《妻子的浪漫旅行》第三季。不過近年唐一菲甚少參演影視作品，過著相夫教子的生活。

唐一菲的老公凌瀟肅前妻是內地女星姚晨，她曾因疑似介入兩人婚姻而背負「小三」罵名，但其後有指唐一菲是「孭穫」。現在她與凌瀟肅育有一子一女，生活幸福美滿。（微博@妻子的浪漫旅行）