【大醬園．劇透】江嘉敏引狼入室　龔嘉欣趁袁文傑酒醉主動獻身

TVB劇集《大醬園》上集講到小滿（朱晨麗飾）受傷仍關注細么（龔嘉欣飾），德容（龔慈恩飾）越加欣賞其性格。楓少（何廣沛飾）著緊小滿的情況，德容與映雪（李綺雯飾）看在眼中，深明他對小滿的心意。楓少將侍婢所送的禮物轉贈小滿，引來婢女不滿，作弄小滿。坊間傳出詆毀小滿的謠言，華歌（吳業坤飾）提出要向小滿提親以作遏止，楓少召齊醬園各學徒向小滿求婚。另一邊廂，細么聽到高專員（袁文傑飾）與初戀情人的故事後，照辦煮碗在高專員面前上演當日的邂逅場景。楓少同小滿拜堂結為夫婦後，細么向楓少聲稱小滿是其親生妹妹。楓少急忙尋父母證實，卻在街上遇襲。

楓少終於同小滿拜堂成親。（劇照）

+ 16 + 15 + 14

以下內容有劇透，逃生門在此：

【大醬園】江嘉敏吳業坤拍床戲唔尷尬 爆拍檔加錫戲：好彩冇拍到

【大醬園】32歲朱晨麗入行8年成一線花旦 肯搏肯捱備受力捧

最新一集將會講到有人見到星威（阮政峰飾）打暈楓少後離去，萬家上下到劉家問清楚卻沒結果。二太太靈素（車婉婉飾）想趁楓少失蹤讓卓楠（黃嘉樂飾）盡快結婚生子，搶去長孫之位，但向高專員提親卻被拒。細么趁高專員酒醉竟然主動獻身，秋雁（于淼飾）見二人同床極度憤怒。雙雙自責引狼入室，卓楠向她承諾會對妻子專一。

細么趁高專員酒醉竟然主動獻身。（劇照）

敬業（李國麟飾）向汐嫻（王綺琴飾）求饒，更稱要娶妾繼後香燈，並向萬家報復，汐嫻為了家業無奈接受。靈素與笑瑩（郭少芸飾）找到德容的接生婦，還設計讓娥姐（康華飾）自揭秘密，啟山（吳岱融飾）當眾承認當年錯失，啟石（鄭子誠飾）等人更趁機要啟山交出當家之位。

啟山被逼交出當家之位。（劇照）